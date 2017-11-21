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Karşıyaka´dan şirketleşme için ilk görüşme

Karşıyaka'da yönetimin 15 Kasım´daki olağanüstü mali genel kurulda üyelerden şirketleşme çalışmaları için yetki almasının ardından kulübün futbol şubesine yatırım ortağı olmak isteyen Infinite Group´la ilk görüşme yapıldı.
21:4621 Kasım 2017
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Karşıyaka´dan şirketleşme için ilk görüşme

Karşıyaka’da şirketleşme için kurulan 9 kişilik komiteye başkalık yapan Eski Karşıyaka Başkanı ve Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, firmayla 2 saat süren bir görüşme yaptıklarını açıkladı. Denizkurdu, “Hollandalı şirket niyet mektubuna bağlı kurulacak şirkete ortak olma arzusunu ve vizyonunu, yapmak istediklerini anlatmıştır. Görüşmeler başlamış olup, prosedür önümüzdeki günlerdeki görüşmelerle sürdürülecektir. Yaşar Grubu ile bu hafta sonu görüşme beklenmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile peyderpey paylaşılacaktır” açıklamasını yaptı.

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Infinite Group, Hollanda´da Türk girişimci Kazım Atilla´nın kurduğu, Dubai´de de temsilciliği bulunan yatırım finansmanı, projelendirme ve fonlama şirketi olarak biliniyor.

Etiketler
Infinite Group karşıyaka
Son güncelleme: 22:00 | 21.11.2017
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