Josef de Souza’dan Porto paylaşımı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Beşiktaş'ın Porto ile oynadığı karşılaşmada Portekiz ekibini desteklediğini gösteren bir paylaşımda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın Porto ile oynadığı karşılaşmayı televizyondan takip eden Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Portekiz ekibine destek mesajı attı. Resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Josef de Souza, “Haydi Porto” diyerek eski takımına destek verdi.

Beşiktaş-Porto maçına özel top Beşiktaş'ın Porto ile oynayacağı karşılaşma için özel top yapıldı. Karşılaşma üzerinde tarih ve takım isimlerinin yer aldığı topla oynandı. İlgili Haberi Oku

Josef de Souza, 2010 yılında Brezilya’nın Vasco da Gama takımından Porto’ya transfer olmuş, 2013 yılında ise Portekiz ekibinden ayrılarak bir başka Brezilya takımı Gremio’ya gitmişti.