Rasim Ozan Kütahyalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Rasim Ozan Kütahyalı için ne dedi?

Rasim Ozan Kütahyalı geçtiğimiz gün ağza alınmayacak sözlerle Boşnak halkını aşağılayacak ifadeler kullanmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı (ROK) için bir açıklama da Ertem Şener'den geldi. ROK twitter hesabından bir özür mesajı yayınladı. Ancak tepkiler devam ediyor. Peki Beyaz TV'den kovulan Rasim Ozan Kütahyalı kimdir? İşte hakkında en çok merak edilenler...

Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı Boşnaklarla ilgili sarf ettiği skandal sözlerin ardından büyük tepki görüyor. İstanbul’da yaşayan Boşnaklar’dan oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, saat 23.00 sıralarından programın yayınlandığı Fulya’daki televizyon kanalı binası önünde toplandı. Televizyon kanalının Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarını ayırdığını açıklaması üzerine protestocular, yaklaşık 1 saat süren eylemlerini İstiklal Marşı okuyarak sonlandırdı. İşte anbean yaşananlar ve Rasim Ozan Kütahyalı hakkında merak edilen soruların yanıtları…

Rasim Ozan Kütahyalı`ya şok üstüne şok! Beyaz TV'deki programında Boşnaklara yönelik skandal sözler sarf eden yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı gelen tepkiler üzerine 48 saat içinde şok üzerine şok yaşadı. İlgili Haberi Oku

RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?

Türk köşe yazarı ve televizyoncu. Eski Taraf gazetesi yazarıdır. Şimdi ise Takvim ve Sabah gazetesinin Pazar ekinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Kanaltürk’te yayınlanan Ters Cephe ve Beyaz TV’de yayınlanan Dinamit, Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarında yorumcudur. Taraf gazetesindeki köşe yazarlığından önce Sinan Çetin’in firması Plato Film’de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü yaptı. Aralık 2008’den itibaren Kanal T’de ana haberleri yorumladı. Aynı kanalda Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ile birlikte Politik Performans programını sundu. Nisan 2009 içinde Kanal T’den ayrıldı ve yayın danışmanı olarak CNN Türk’e geçti. Bir süre Reha Muhtar ile Çok Farklı programının danışmanlığını yürüttü. Aralık 2009’dan itibaren Ters Cephe programında yorumculuk yapmaya başladı. Mayıs 2010’dan itibaren de Beyaz TV’de Dinamit programında yorumculuk yapmaya başlamıştır.

ÖZEL HAYATI

Babası mühendis, annesi öğretmen olan Kütahyalı, İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul'da gidip Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okumaya başladı, fakat ikinci sınıftan ayrıldı. Milliyet gazetesi yazarı Nagehan Alçı ile evli olup Betül Yasemin ve Ayşe Ela adında ikiz kızları vardır.

RASİM OZAN KÜTAHYALI HAKKINDA

Rasim Ozan Kütahyalı 30.04.1981 tarihinde doğmuş olup Televizyon programcısı olarak görev yapmaktadır.

Rasim Ozan Kütahyalı kaç yaşındadır?

Rasim Ozan Kütahyalı 30.04.1981 tarihinde doğmuş olup 36 yaşındadır.

Rasim Ozan Kütahyalı ne iş yapar?

Rasim Ozan Kütahyalı Televizyon programcısı olarak görev yapmaktadır.

Rasim Ozan Kütahyalı nerelidir?

Rasim Ozan Kütahyalı Türkiye vatandaşıdır.

Rasim Ozan Kütahyalı'ya bir tepki de sponsor firmadan Beyaz TV'deki programında Boşnaklara yönelik skandal sözler sarf eden yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepkiler büyüyor. Son olarak sponsor firma Sanica, Beyaz Futbol ve Derin Futbol'u bıraktı. İlgili Haberi Oku

ERTEM ŞENER NE DEDİ?

Beyaz TV’deki programın moderatörü Ertem Şener'de sosyal medya hesabından, Kütahyalı'yı protesto edenler için sosyal medya hesabından önce bir paylaşımda bulundu ardından bu paylaşımını kaldırdı. Ayrıca Ertem Şener yayında da Ahmet Çakar sert sözlerle eleştirirken ‘Rasim’in tüm düşmanlarına bedelini ödetecek gücü vardır’ sözlerini tekrar ederek söyledi.