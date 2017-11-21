Devler Ligi’nde son 16’ya kalan Beşiktaş’tan dev kazanç

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının bitimine 1 maç kala üst tura yükselmeyi garantileyen Beşiktaş kasasını da doldurdu. Siyah beyazlılar 30 milyon TL'ye yakın bir parayı kasasına koyacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir performans sergileyen Beşiktaş adeta para bastı. Üst tura yükselen siyah-beyazlılar 30 milyon TL'ye yakın para alacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performansla grubu lider bitirmeyi garantileyen Beşiktaş, kasasını da doldurdu. Devler Ligi'ne katılım bedeli olarak 12 milyon Euro almaya hak kazanan siyah-beyazlılar grupta aldığı 3 galibiyet için toplam 4.5 milyon Euro, 2 beraberlik için de toplam 1 milyon Euro kazandı.

Porto karşısında alınan 1-1'lik skorla birlikte grupta liderliği garantileyen ve bir üst tura yükselen siyah-beyazlılar, kasasına 30 milyon TL'ye yakın bir meblağ koyacak. Beşiktaş bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla 100 milyon TL'ye yakın bir kazanç elde etmiş oldu.

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