Cenk Tosun asist yaptı, sosyal medya yıkıldı: ‘Cenk Tosun dolar gibi yükseliyor’

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Porto maçındaki asistiyle Twitter'da gündem oldu. Yıldız futbolcu yükselen grafiğini sürdürürken yoktan var ettiği golle takımının beraberliği yakalamasını sağladı.

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde durdurulamıyor. Porto karşısında Talisca'nın attığı golü hazırlayan başarılı futbolcu, 5. maçında 2. asistini yaptı.

İngiliz kulüplerinin transfer listesindeki Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçında da alkış aldı. Rakip savunma karşısında çok etkili oynayan milli golcü, 41. dakikada Talisca'nın attığı golde tribünleri ayağa kaldırdı.

Beşiktaş`ın yıldızı Cenk Tosun gol anını anlattı Beşiktaş'ın Porto ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Talisca'nın attığı golün asistini yapan Cenk Tosun, o anı anlattı. İlgili Haberi Oku

Fabri'nin attığı uzun pasta topu kontrol eden, sonrasında da Adriano'yla yaptığı paslaşmanın ardından rakip oyuncuları geride bırakarak ceza sahası içine giren yıldız oyuncu, Talisca'nın attığı golün hazırlayıcısı oldu.

Leipzig maçında Babel'e benzer bir asist yapan Tosun, Talisca'nın golündeki asistiyle Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 2. asistini yaptı. Cenk, Porto deplasmanı ve Monaco deplasmanında attığı 3 golle de Beşiktaş'ın bu sezon Talisca'yla birlikte en golcü ismi oldu.

İşte Cenk Tosun hakkında sosyal medyada yapılan bazı yorumlar;

Cenk Tosun, Cenk Tosun deparı attı. Bu adam kendi hikayesini kendi yazıyor. Helal olsun sana helal pic.twitter.com/9IsKSBUFqL — Esvèt Özkan (@Esvet1903) 21 Kasım 2017

Kim ne derse desin Cenk Tosun “yabancı oyuncu sınırı olmasın” düşüncesinin vücut bulmuş halidir. — Gheorge Hagi® (@allahkitaphagi) 21 Kasım 2017

Cenk Tosun “Türk futbol tarihinin yurt dışına en yüksek bedelle satılan oyuncusu” unvanını almayı sonuna kadar hak ediyor.. Nazar değmesin, çok iyi yetenek, çok iyi çalışmışlık. Allah daha iyi günler göstersin @CenkTosun_ — Ali Can Yaycılı (@ac_yaycili) 21 Kasım 2017

CENK TOSUN AN İTİBARİYLE 200 MİLYON EURO… pic.twitter.com/s7Xl8IhENb — Fikret Başkan (@fikretbskan) 21 Kasım 2017

Cenk Tosun ciddi anlamda devre arası premier league takımları isterse gitsin , sezon sonunu beklemesin . — Orhando Reges(@orhangulgs) 21 Kasım 2017

Ronaldo gibi depar atıp, Messi gibi adam geçip, İniesta gibi gol pası vermek de ne oluyor; yahu sen Cenk Tosun'sun! pic.twitter.com/GK6VzPZ3Ty — Dc Comics Fan (@dc_comics_fann) 21 Kasım 2017

Yabancı sınırı gelsin diyen Türk futbolcular Trt1’i açmaları önemle rica olunur,Cenk Tosun’a helal olsun… — Cemil (@CmlPrzn) 21 Kasım 2017

Cenk Tosun, dolar gibi yükseliyor. — İstiklal Akarsu (@istiklalAkarsu) 21 Kasım 2017