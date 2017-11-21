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Cenk Tosun asist yaptı, sosyal medya yıkıldı: ‘Cenk Tosun dolar gibi yükseliyor’

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Porto maçındaki asistiyle Twitter'da gündem oldu. Yıldız futbolcu yükselen grafiğini sürdürürken yoktan var ettiği golle takımının beraberliği yakalamasını sağladı.
21:1321 Kasım 2017
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Cenk Tosun asist yaptı, sosyal medya yıkıldı: ‘Cenk Tosun dolar gibi yükseliyor’

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde durdurulamıyor. Porto karşısında Talisca'nın attığı golü hazırlayan başarılı futbolcu, 5. maçında 2. asistini yaptı.

İngiliz kulüplerinin transfer listesindeki Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçında da alkış aldı. Rakip savunma karşısında çok etkili oynayan milli golcü, 41. dakikada Talisca'nın attığı golde tribünleri ayağa kaldırdı.

21 Kasım 2017 Beşiktaş`ın yıldızı Cenk Tosun gol anını anlattı Beşiktaş'ın Porto ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Talisca'nın attığı golün asistini yapan Cenk Tosun, o anı anlattı. İlgili Haberi Oku

Fabri'nin attığı uzun pasta topu kontrol eden, sonrasında da Adriano'yla yaptığı paslaşmanın ardından rakip oyuncuları geride bırakarak ceza sahası içine giren yıldız oyuncu, Talisca'nın attığı golün hazırlayıcısı oldu.

Leipzig maçında Babel'e benzer bir asist yapan Tosun, Talisca'nın golündeki asistiyle Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 2. asistini yaptı. Cenk, Porto deplasmanı ve Monaco deplasmanında attığı 3 golle de Beşiktaş'ın bu sezon Talisca'yla birlikte en golcü ismi oldu.

İşte Cenk Tosun hakkında sosyal medyada yapılan bazı yorumlar;

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beşiktaş Cenk Tosun
Son güncelleme: 23:13 | 21.11.2017
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