MAÇ SONUCU: Beşiktaş 1-1 Porto | Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez 2. turda

Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında Porto'yu ağırlayan Beşiktaş, geriye düştüğü maçı 1-1'lik beraberlikle tamamladı ve 11 puana ulaşarak tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde bir üst tura yükselme başarısını elde etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla grubu lider tamamlamayı da garantiledi.

Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Porto ile karşılaşan Beşiktaş, Vodafone Park’taki mücadelede sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla grubunu lider tamamlamayı garantileyen Beşiktaş, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura yükselmiş oldu.

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Maça hızlı başlayan siyah beyazlılar, 29. dakikada Felipe’nin attığı golle şoke oldu. Duran top organizasyonu düzenleyen Portekiz temsilcisi, Beşiktaş karşısında 1-0‘lık üstünlüğü ele geçirdi. Ancak bu golden sonra baskısını artıran Beşiktaş, Cenk Tosun’un yoktan var ettiği pozisyonda Anderson Talisca ile 41. dakikada beraberliği yakaladı: 1-1.

İlk yarısı 1-1’lik beraberlikle sona eren maçın ikinci yarısına ‘fırtına’ gibi başlayan siyah beyazlılar önce Ryan Babel, ardından Ricardo Quaresma ile üstünlük golüne çok yaklaştı ancak topu ağlara göndermeyi başaramadı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Maçın 19. dakikasında uzaklardan kaleyi yoklayan ve kaleciye takılan Babel, 58. dakikada ceza yayı önünden çektiği müthiş şutunda bu kez direği geçemedi. Bu pozisyondan 3 dakika sonra sol kanattan ceza sahasına giren Ricardo Quaresma, sol kanatta nefis hareketlerle ceza sahasına sokuldu.

İki rakibinden sıyrışıp şutunu çeken yıldız futbolcu kaleci Jose Sa’ya takıldı. Portekizli futbolcu ilk yarıda da kaleci Jose Sa ile karşı karşıya kalmış ancak vuruşunda başarılı file bekçisini geçememişti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Beşiktaş puanını 11 yaparken Porto 7 puana ulaştı. Siyah beyazlılar gruptaki son maçında RB Leipzig ile deplasmanda karşılaşırken Porto sahasında Monaco’yu ağırlayacak.

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DURAN TOP ORGANİZASYONU VE TOP AĞLARIMIZDA

Karşılaşmanın 29. dakiaksında Porto takımıının sağ kanattan paslaşarak kullandığı serbest vuruşta, Ricardo Pereira’nın yerden pasında penaltı noktasında bomboş durumda topla buluşan Felipe’nin vuruşunda top ağlara gitti ve Porto 1-0’lık üstünlüğü ele geçirdi.

ISI HARİTASI

CENK VERDİ, TALISCA AFFETMEDİ

Porto’nun golü sonrasında beraberlik golünü arayan Beşiktaş, 41. dakikada aradığı golü Talisca ile buldu. Sol kanatta enfes hareketlerle topu rakiplerinden söken Cenk, şut çekicek gibi yapıp topu bomboş durumdaki Talisca’ya aktardı. Talisca da topu boş kaleye yuvarlayıp skoru eşitledi: 1-1. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikada Babel'in uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Jose sektirdi. Seken topu savunma kornere uzaklaştırdı.

29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ricardo'nun içeri çevirdiği topa ön direkte Felipe'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

33. dakikada Adriano'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Quaresma'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciden oyun alanına geri döndü. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

39. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ricardo'nun içeri yaptığı ortada ön direkte Aboubakar'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

41. dakikada sol kanatta topla buluşan Cenk, sol çaprazdan ceza sahası içine girip, 3 kişinin arasından pasını Talisca'ya aktardı. Kale önünde topla buluşan Talisca'nın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

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MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Quaresma'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte Gökhan Gönül'ün yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jose'de kaldı.

58. dakikada sol çaprazda topla buluşan Babel'in ceza yayı üzerinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

61. dakikada sol tarafta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Joses kornere çeldi.

62. dakikada Medel'in ters vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Ricardo'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.