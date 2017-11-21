Son dakika… Yüzlerce kişi kanalı bastı! Beyaz TV’den Rasim Ozan Kütahyalı kararı: Kovuldu!

Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' programında Boşnak halkı için çirkin sözler sarfeden Rasim Ozan Kütahyalı kovuldu. (Bu çirkin sözlerin videosunu yayın ilkelerimiz gereği yayınlamıyoruz)

Beyaz TV’deki ‘Derin Futbol’ programında yorumculuk yapan Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz akşam Boşnaklar hakkında sarfettiği skandal sözlerin ardından kovuldu.

‘Derin Futbol’ moderatörü Ertem Şener, canlı yayında yaptığı açıklamada, “Dün akşam kimsenin tasvip etmediği, edemeyeceği bir sorun yaşadık. Tabii bu kimsenin kabullenemeyeceği bir durum oldu. Rasim Ozan Kütahyalı da bir hayli üzüldü. Lakin bu bizim için kabullenemez bir durum oldu. Boşnak kardeşlerimizin kalbi çok kırıldı. Onlarla etle tırnak gibiyiz. Bu akşam kanal yönetimimizle aldığımız karar doğrultusunda bugünden itibaren Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Rasim Ozan bugünden itibaren bizimle olmayacak. Tüm coğrafyadaki tüm Boşnak kardeşlerimizden özür diliyoruz” dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı`ya tepki yağıyor! Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' programında Boşnak halkı için çirkin sözler sarfeden Rasim Ozan Kütahyalı'ya çığ gibi tepki yağıyor. İlgili Haberi Oku

Beyaz Tv önünde toplanan bir grup, dün yayınlanan spor programında sarf ettiği sözleri nedeniyle yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı’yı protesto etti. Televizyon kanalının Kütahyalı ile yollarını ayırdığını açıklaması üzerine protestocular, eylemlerini sonlandırdı.

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Boşnaklar hakkındaki çirkin sözlerinin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Rasim Ozan Kütahyalı özür dilemişti.

Kamuoyuna açıklama: pic.twitter.com/rQbYW0SpRs — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) 20 Kasım 2017

Beyaz TV önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik bir grup, Rasim Ozan Kütahyalı’yı protesto etti. Eylem sırasında çevik kuvvet polisleri ve TOMA hazır bekletilirken, kanalın Kütahyalı ile yollarını ayırma kararı almasının ardından protestocular eylemine son verdi.

Beyaz TV önü. Rasim Ozan Kütahyalı protesto ediliyor. “Rasim gelecek hesap verecek!” pic.twitter.com/Eo437LJGKk — Balkan Postası (@BalkanPostasi) 20 Kasım 2017

Programda söylenen skandal sözlerin ardından açıklama yapan MHP Milletvekili Saffet Sancaklı “Şerefsiz oğlu şerefsiz. Böyle insanların artık toplum dışına çıkarılması lazım. Bu işin peşini bırakmayacağım.” demişti.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın kovulması sonrasında Twitter’dan bir paylaşım yapan Sancaklı “Rasin Ozan Kütahyalı denen o şerefsiz an itibari ile #beyaztv'den kovulmuştur” dedi.

Rasin Ozan Kütahyalı denen o şerefsiz an itibari ile #beyaztv'den kovulmuştur — Saffet Sancaklı (@saffetsancakli) 20 Kasım 2017

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