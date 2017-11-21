Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Tosic Porto maçını bitiremedi
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynadığı maçta başarılı bir ilk yarı geçiren Dusko Tosic, sakatlandığı için ikinci yarıya çıkamadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında sahasında Porto’yu konuk eden Beşiktaş, Dusko Tosic’în sakatlığı ile sarsıldı. İlk yarıda Pepe ile uyumu dikkat çeken ve başarılı bir performans sergileyen Tosic, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sakatlığı nedeniyle çıkardığı Tosic’in yerine Medel’i oyuna aldı.
Son güncelleme: 22:02 | 21.11.2017