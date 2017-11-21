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Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Tosic Porto maçını bitiremedi

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynadığı maçta başarılı bir ilk yarı geçiren Dusko Tosic, sakatlandığı için ikinci yarıya çıkamadı.
21:3321 Kasım 2017
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Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Tosic Porto maçını bitiremedi

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında sahasında Porto’yu konuk eden Beşiktaş, Dusko Tosic’în sakatlığı ile sarsıldı. İlk yarıda Pepe ile uyumu dikkat çeken ve başarılı bir performans sergileyen Tosic, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı.

21 Kasım 2017 Cenk Tosun asist yaptı, sosyal medya yıkıldı: `Cenk Tosun dolar gibi yükseliyor` Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Porto maçındaki asistiyle Twitter'da gündem oldu. Yıldız futbolcu yükselen grafiğini sürdürürken yoktan var ettiği golle takımının beraberliği yakalamasını sağladı. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sakatlığı nedeniyle çıkardığı Tosic’in yerine Medel’i oyuna aldı.

Etiketler
beşiktaş Porto Tosic
Son güncelleme: 22:02 | 21.11.2017
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