Beşiktaşlı Anderson Talisca, Portekiz takımlarını boş geçmiyor!

Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Portekiz takımlarını boş geçmiyor. Geçen sezon Benfica ağlarını sarsan yıldız oyuncu, bu sezon da Porto’ya 2 maçta da gol atmayı başardı.

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, Portekiz takımlarını boş geçmiyor. Siyah-beyazlıların son 2 sezondur Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, Beşiktaş formasıyla ilk golünü kiralık olarak geldiği Benfica'ya karşı kaydetmişti.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını Portekiz deplasmanında oynayan siyah-beyazlılar, 1-0 geride götürdüğü mücadeleden Talisca'nın uzatma dakikalarında attığı frikik golüyle 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Vodafone Park'ta oynanan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Talisca, bu sezon oynanan Porto maçlarını da boş geçmedi. Devler Ligi`nde son 16`ya kalan Beşiktaş`tan dev kazanç Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının bitimine 1 maç kala üst tura yükselmeyi garantileyen Beşiktaş kasasını da doldurdu. Siyah beyazlılar 30 milyon TL'ye yakın bir parayı kasasına koyacak. İlgili Haberi Oku

Portekiz'de oynanan ilk karşılaşmada Beşiktaş, rakibini 3-1 mağlup ederken, Brezilyalı oyuncu mücadelenin 13. dakikasında Quaresma'nın ortasında kafayla ağları havalandırmış ve takımını 1-0 öne geçiren isim olmuştu.

Talisca, Porto karşısındaki 2. mücadelede de ağları havalandırmayı başardı. Cenk Tosun'un rakibinden müthiş sıyrılarak ceza sahası içine getirdiği topta boş alana kaçan ve kendisini unutturan Anderson Talisca, beraberliği getiren isim oldu.

Yıldız futbolcu, son 2 sezonda Portekiz takımlarına karşı forma giydiği 3 maçta da gol sevinci yaşadı.

Vodafone Park`ta maç sonu üçlüsü Portolu Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş, Porto ile 1-1 berabere kalarak grup liderliğini garantilerken, karşılaşma sonunda sahalarda ender rastlanan bir durum ortaya çıktı. Porto'nun forveti Aboubakar, Beşiktaş tribünlerine 3'lü çektirdi. İlgili Haberi Oku