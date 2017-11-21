Beşiktaş’ın yıldızı Cenk Tosun gol anını anlattı, transfer iddialarına yanıt verdi

Beşiktaş'ın Porto ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Talisca'nın attığı golün asistini yapan Cenk Tosun, o anı anlatırken hakkında çıkan transfer dedikodularıyla ilgili de konuştu

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, kendisi hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili “Yazılan takımlar beni gururlandırıyor ancak şu anda sadece Beşiktaş'ın başarısı için mücadele ediyorum” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 5. maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Portekiz ekibi Porto ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından golcü oyuncu Cenk Tosun basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü şık bir şekilde hazırlayan Tosun, “Topu aldıktan sonra rakibimin üzerinden aşırtıp şık bir şekilde sıyrıldım. Ceza sahasına girdiğimde kaleye vuruş da yapabilirdim ama gol yüzdesi düşük olurdu. O nedenle Talisca'ya pas vermeyi tercih ettim. Kendim gol atmış kadar sevindim” şeklinde konuştu.

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“ŞU AN BEŞİKTAŞ İÇİN MÜCADELE EDİYORUM”

Golcü oyuncu, kendisi ile ilgili çıkan transfer söylentilerine de değinerek, “Yazılan takımlar beni gururlandırıyor ancak şu anda sadece Beşiktaş'ın başarısı için mücadele ediyorum. Bunun için çok çalışıyorum” diye konuştu.

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“GELECEK RAKİP BİZİM İÇİN FARK ETMİYOR”

Cenk, son 16 turunda hangi takımın geleceğinin önemli olmadığına değinerek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: “Bu sezon Avrupa’da çok iyi gidiyoruz. Burası Avrupa’nın en iyi takımlarının oynadığı yer. Son 16 takım arasındayız. Kim gelirse gelsin bizim için fark etmiyor. Maç maç bakıyoruz.”