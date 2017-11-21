Beşiktaş’ın bileği Dolmabahçe’de bükülmüyor

Porto ile sahasında 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura lider olarak çıkmayı garantileyen Beşiktaş, Avrupa'da sahasındaki yenilmezlik serisini de 12 maça çıkardı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon fırtına gibi esen Beşiktaş, Porto ile sahasında 1-1 berabere kalarak puanını 11'e yükseltti ve grubu lider olarak tamamlamayı garantiledi. Alınan bu sonuçla siyah-beyazlılar Avrupa’da sahasındaki yenilmezlik serisini de 12 maça çıkardı.

Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi’nde iç sahada Sporting Lizbon ve Lokomotiv Moskova’yla berabere kalan Beşiktaş, Skenderbeu karşısında da 2-0 kazanmıştı. Ancak siyah-beyazlılar, son maçta deplasmanda Sporting Lizbon’a kaybederek gruptan çıkamamıştı. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Şenol Güneş’in öğrencileri, evinde Dinamo Kiev, Napoli ve Benfica’yla berabere kaldı.

Devler Ligi`nde son 16`ya kalan Beşiktaş`tan dev kazanç Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının bitimine 1 maç kala üst tura yükselmeyi garantileyen Beşiktaş kasasını da doldurdu. Siyah beyazlılar 30 milyon TL'ye yakın bir parayı kasasına koyacak. İlgili Haberi Oku

Yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva, Olympiakos ve Lyon karşısında da taraftarı önünde galibiyete uzanmasını bildi. Bu sezon Devler Ligi'nde taraftarı önünde 3. maçına çıkan Kara Kartallar, Leipzig'i 2-0 mağlup ederken, Monaco ve Porto'yla da 1-1 berabere kaldı.