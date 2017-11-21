Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Porto maçını değerlendirdi

Porto ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde son maçlar öncesi grup liderliğini garantileyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, maç sonu futbolcuları ile ne konuştuğunu açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda sahasında Porto ile 1-1 berabere kalarak son maç öncesi liderliği garantileyen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçtan sonra soyunma odasında futbolcuları ile yaptığı konuşmanın özetini geçen Şenol Güneş, Beşiktaş’ın önünde yeni bir hedef olduğunun altını çizdi.

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Konuşmasına yönetim, futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar başta olmak üzere herkese teşekkür ederek başlayan Şenol Güneş, soyunma odasında futbolcularına yaptığı konuşmayı şu sözlerle özetledi:

“Soyunma odasındakiler zaten dışarıya çıkıyor. Bizim kimseden gizlimiz saklımız yok. Futbolcularıma özellikle ikinci yarı çok iyi oynadıklarını söyledim. Bir iş yapacaksak en iyisini yapmalıyız. İkinci yarının başındaki oyun bu anlayışımıza yakındı. Bu zamana kadar bizim bir futbol anlayışımız var. Bu yapıyı Avrupa’da ve Türkiye’de uygulamaya çalışıyoruz. Porto, Leipzig ve Monaco iyi takımlar… Ancak bir Barcelona, Real Madrid değiller. Biz bu düzeyde iyi olduğumuzu gösterdik. Şimdi bir üst düzeyde başarı için çalışmalıyız. Bu belki 4-5 yılda olacak ancak planımız bu… Şampiyonlar Ligi takımı oldunuz. Tebrik ederim. Şimdi bir üst seviyeye çıkmak için daha çok çalışmalıyız.”

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“İYİ BAŞLADIK İYİ BİTİRDİK”

Geçtiğimiz sezon son anda çıkamadıkları Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmak için çok istekli olduklarının altını çizen Şenol Güneş “Hak ettiğimiz sonucu aldık. Son iki maçta akıllı oynayarak gruptan çıkmayı garantiledik. Başka bir taraftan bakarsak iki maçta 4 puan kaybettik. Porto becerili iyi bir takım. Golü yedikten sonra ilk yarının sonuna kadar oyunun kontrolü rakipteydi. Ancak ikinci yarının tek hakimi bizdik. Türkiye’yi iyi temsil etti. Bir üst turda neler yapabileceğimiz göreceğiz. Başarılı olmak için biraz daha üzerine koymamız gerekiyor” dedi.

Porto karşısında hem hücum etmeyi hem de kontrollü oynamayı tercih ettiklerini sözlerine ekleyen Şenol Güneş, “Tabii bu durum oyuncuları biraz zorluyor. Bir pozisyonda golü yedik ama sonrasında Cenk'in olağanüstü asistinde Talisca ile golü bulduk. İkinci yarıda baskılı oynayarak oyuna daha çok ağırlık koyduk. Hem baskı yapıp hem oyunu kontrol ettiğimiz zaman Şampiyonlar Ligi'ne daha çok ağırlığımızı koyarız” dedi.

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Şenol Güneş, ‘Tarih yazdınız’ diyen bir basın mensubuna, “Tarih yazma lafı çok oldu. Tarih geçmişte kalır biz geleceğe bakıyoruz. Önümüzde iyi bir rakip olacaktır. Kimin çıkacağını bilmiyoruz ve hayırlısı olsun diyoruz” açıklamasını yaptı.

Şenol Güneş, sözlerini Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor’a başarılar dileyerek tamamladı.