Beşiktaş-Porto maçına özel top
Beşiktaş'ın Porto ile oynayacağı karşılaşma için özel top yapıldı. Karşılaşma üzerinde tarih ve takım isimlerinin yer aldığı topla oynandı.
Beşiktaş-Porto karşılaşması için Şampiyonlar Ligi’nin sponsoru olan malzeme firması özel bir top üretti.
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Beşiktaş ve Porto takımlarının isimlerinin yer aldığı topun üzerinde maçın oynandığı tarih olan 21 Kasım 2017 ibaresi de yer aldı.
Son güncelleme: 20:20 | 21.11.2017