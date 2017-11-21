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Beşiktaş-Porto maçına özel top

Beşiktaş'ın Porto ile oynayacağı karşılaşma için özel top yapıldı. Karşılaşma üzerinde tarih ve takım isimlerinin yer aldığı topla oynandı.
20:1921 Kasım 2017
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Beşiktaş-Porto maçına özel top

Beşiktaş-Porto karşılaşması için Şampiyonlar Ligi’nin sponsoru olan malzeme firması özel bir top üretti.

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Beşiktaş ve Porto takımlarının isimlerinin yer aldığı topun üzerinde maçın oynandığı tarih olan 21 Kasım 2017 ibaresi de yer aldı.

Etiketler
beşiktaş Porto şampiyonlar ligi
Son güncelleme: 20:20 | 21.11.2017
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