Çok önemli detay! Beşiktaş Porto maçı saat kaçta? İşte BJK Porto maçının yayınlanacağı kanal…

Beşiktaş maçı bu akşam futbolseverleri ekrana kilitleyecek. Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Beşiktaş bu akşam Porto karşısında olacak. Beşiktaş Porto maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak eden futbol tutkunları internete akın etti ve bu soruların cevabını arıyor. Peki Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesi kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş Porto maçıyla Beşiktaş tura uçacak. Beşiktaş Porto maçı hakkında merak edilen detayları haberimizde topladık, bunun yanında Beşiktaş Porto maçıyla ilgili taraftaları sevindirecek bir detay da bulunuyor. Temsilcimizin Avrupa’da gururumuzu kabartacağı bu önemli maç TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak ekrana gelecek. Beşiktaş Porto maçını tüm Türkiye şifresiz olarak izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş’ın Porto’yu ağırlayacağı önemli mücadele saat 20:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaşımız; beyaz forma, siyah şort ve beyaz konç ile Porto maçına çıkacak. Kalecimiz siyah forma giyecek. #UCL #Beşiktaş pic.twitter.com/k9GkfK3p0P — Beşiktaş JK (@Besiktas) 21 Kasım 2017

İLK KARŞILAŞMA 10 SENE ÖNCE

Beşiktaş ile Porto arasındaki ilk karşılaşma 3 Ekim 2007 tarihinde İnönü Stadı'nda Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında oynandı. Portekiz temsilcisi 90. dakikada, şu anda Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma'nın attığı golle 1-0 kazanmasını bildi. Porto, gruptaki 2. maçı da 2-0 galip tamamladı. Quaresma, bu karşılaşmada da takımının 2. golüne imza atan isim oldu.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN PORTO YORUMU “ABOUBAKAR YARIN BİZİM RAKİBİMİZ”

Şenol Güneş, eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren deneyimli çalıştırıcı, “Aboubakar bize kiralık geldi. Güçlü ve iyi bir oyuncu. Çalışkan bir isim, katkısını yaptı. Şartlar itibarıyla gitti. Yine gelebilirdi, hala gelebilir. Futbol böyle bir arena. Yarın bakarsın başka takıma gider. Bunların ticari tarafı var, oyuncuların ve kulüplerin kararı var. Biz de ona teşekkür ediyoruz, ama yarın rakibimiz. Marega da olmayınca Aboubakar en önemli hücum silahı konumunda. Porto’nun çok önemli isimleri var. Biz bu oyunculara karşı mücadele edebilecek konumdayız. Biz de Aboubakar’ı ve diğer oyuncuları etkisiz hale getirebilmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.Sergio Conceiçao: Beşiktaş farklı bir kapasiteye sahip.

BEŞİKTAŞ HEDEFE KİTLENDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5'inci hafta maçında yarın saat 20.00'de Porto'yu ağırlayacak olan Beşiktaş'ın yıldız isimleri Ricardo Quaresma ve Cenk Tosun, UEFA.com'un sorularını yanıtladı.

Soru-cevap şeklinde ilerleyen röportajda, sorular ve yanıtlar şu şekilde:

– Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı süreçte takıma nasıl katkı verdiniz?

Ricardo Quaresma: Güzel işler yaptık ancak henüz biten bir şey yok. Oynayacağımız Porto maçı, gruptaki yerimizi belirleyecek. Bizim görevimiz, tur atlamak. Çalışmaya devam edeceğiz ve harika işler yapacağız. Ben yapabileceğimize inanıyorum.

Cenk Tosun: Şampiyonlar Ligi en önemli ve en iyilerin bulunduğu bir organizasyon. Grupta oynadığımız 4 maçta 10 puan toplamak bizim için büyük bir gelişim. Aynı zamanda bu 4 maçta 4 gol attığım için de çok gururluyum. Bunların üzerine ekleyerek daha fazla gol atmak istiyorum.

RICARDO QUARESMA: ‘GEÇEN SEZON TECRÜBESİZDİK'

– Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon grubunuzu 3'üncü tamamlamıştınız. Şimdi ise grubunuzda lidersiniz. Geçen sezon ile bu sezon arasındaki fark nedir?

Ricardo Quaresma: Geçen sezon takımımız çok fazla Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip değildi. Bu sezon da takımımız aşağı yukarı aynı fakat şimdi Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynayacağımızı daha iyi biliyoruz. Çok güçlü ve kaliteli takımların bulunduğu bir grupta lideriz. Gerçek şu ki, bir takım gibi oynuyoruz. Birlikte savunma ve hücum yapıyoruz. Bu, bizim hedefimize ulaşabilmemiz için tek yol.

Beşiktaş bir üst tura koşuyor! Şampiyonlar ligi heyecanı bu akşam Beşiktaş ile sürmeye devam ediyor, Karakartal bu akşam Porto'yu ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, sahasında Porto'dan puan alması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Şenol Güneş sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Futbolseverler Beşiktaş Porto maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi? sorularını sormaya başladılar bile. İşte Beşiktaş-Porto maçı ayrıntılar... İlgili Haberi Oku