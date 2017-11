Beşiktaş bir üst tura koşuyor! Beşiktaş Porto maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maç analizi

Şampiyonlar ligi heyecanı bu akşam Beşiktaş ile sürmeye devam ediyor, Karakartal bu akşam Porto'yu ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, sahasında Porto'dan puan alması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Şenol Güneş sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Futbolseverler Beşiktaş Porto maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi? sorularını sormaya başladılar bile. İşte Beşiktaş-Porto maçı ayrıntılar...

Beşiktaş bu akşam bir galibiyet ya da beraberlik alması halinde Şampiyonlar Ligi’nde gruptan lider olarak çıkmayı başaracak. 4 maçta 10 puan toplayan siyah-beyazlılar, beraberlik durumunda dahi üst turu garantileyecek. Siyah beyazlılar, 4 maçın tamamını kazanan Manchester United, Paris Saint Germain ve Manchester City’nin ardından Barcelona ve Tottenham ile birlikte 4 maç sonunda en fazla puan toplayan takım oldu. İşte Beşiktaş Porto maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi? sorularının yanıtı ve maça dair ön bilgiler…

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda lider durumda bulunan Beşiktaş, Porto’yu konuk edecek. 4 maç sonunda 10 puan toplayan siyah-beyazlılar, berabere kalması halinde bile üst turu garantileyecek. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda 4 maçta topladığı 10 puanla lider durumda.

Siyah beyazlılar, 4 maçın tamamını kazanan Manchester United, Paris Saint Germain ve Manchester City’nin ardından Barcelona ve Tottenham ile birlikte 4 maç sonunda en fazla puan toplayan takım oldu.

BEŞİKTAŞ PORTO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş taraftarına müjde, Beşiktaş’ın tur yolunda oynayacağı bu çok önemli maç şifresiz kanalda yayınlanacak. Beşiktaş Porto maçı 21 Kasım Salı akşamı saat 20:00’da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

6 MAÇ 1 GALİBİYET

Beşiktaş, daha önce Porto ile 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Portekiz temsilcisi 3 galibiyet elde ederken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, Porto karşısındaki ilk galibiyetini bu sezon deplasmanda 3-1’lik skorla elde etti. Zorlu karşılaşma öncesinde 2 takımda da çok önemli bir eksik göze çarpmıyor. Beşiktaş’ta Atınç ve Gökhan Töre’nin uzun süren sakatlıkları devam ediyor. Porto’da ise Otavio, Soares ve Marega’nın sakatlıkları var.

Beşiktaş ile Porto arasındaki ilk karşılaşma 3 Ekim 2007 tarihinde İnönü Stadı’nda Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında oynandı. Portekiz temsilcisi 90. dakikada, şu anda Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma’nın attığı golle 1-0 kazanmasını bildi. Porto, gruptaki 2. maçı da 2-0 galip tamamladı. Quaresma, bu karşılaşmada da takımının 2. golüne imza atan isim oldu.

11 MAÇTIR NAMAĞLUP

Beşiktaş, Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından iç sahada rakiplerine boyun eğmiyor. 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi’nde iç sahada Sporting Lizbon ve Lokomotiv Moskova’yla berabere kalan Beşiktaş, Skenderbeu karşısında da 2-0 kazanmıştı. Ancak siyah-beyazlılar, son maçta deplasmanda Sporting Lizbon’a kaybederek gruptan çıkamamıştı. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Şenol Güneş’in öğrencileri, evinde Dinamo Kiev, Napoli ve Benfica’yla berabere kaldı. Yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva, Olympiakos ve Lyon karşısında da taraftarı önünde galibiyete uzanmasını bildi. Bu sezon Devler Ligi’nde 2 kez iç sahada oynayan siyah-beyazlılar, Leipzig’i 2-0 mağlup ederken, Monaco ile de 1-1 berabere kaldı. Gruptaki 4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.

Beşiktaş-Porto maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5'inci maçında Portekiz ekibi Porto ile yapacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

21 Kasım Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede Antonio Mateu Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Diego Barbero Sevilla'nın dördüncü hakem olarak görev alacağı maçın ilave yardımcı hakemleri ise Carlos Del Cerro ile Alejandro Hernandez olacak.

Şenol Güneş: ‘Aboubakar'ı ve diğer oyuncuları etkisiz hale getirebilmek için elimizden geleni yapacağız'Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları Porto maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şenol Güneş: ‘Aboubakar'ı ve diğer oyuncuları etkisiz hale getirebilmek için elimizden geleni yapacağız'

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5'inci maçında saat 20.00'de Porto ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve file bekçisi Fabricio, basın mensuplarının karşısına çıktı.

Grupta iyi durumda olduklarını söyleyen Güneş, “Şampiyonlar Ligi'ndeki 5'inci maçımız. Grupta başlangıca göre iyi durumdayız. 5 maçta aldığımız 10 puan ve lider olmamız bizim için bir avantaj. Rakibimiz iyi bir takım, iyi oyuncuları var. Güzel ve zor bir maç olacak. Her maç zor. Seyircimizin önünde bizden bekleneni yapıp kazanmak istiyoruz” dedi.

“GEÇMİŞİ DEĞİL, GELECEĞİ DÜŞÜNELİM”

“Geçmişi değil geleceği düşünelim” diyen Güneş, şunları söyledi:

“Geçmişteki başarılar ve başarısızlıklar önemli. Başarılı olmak isteriz. Beklenen sonuçları alabilmek ve işinizi yapmak güzel şeyler. Ama bazen bunu geç de yapabilirsiniz. Sadece yarınki müsabaka var bizim için. Porto maçında kendi oyunumuzu oynayarak, diğer takımlara karşı oynadığımız oyun anlayışıyla mücadele edeceğiz. Yarın da en iyisini yapmak istiyoruz. Yarın aldığımız sonuçla gruptan çıkmak istiyoruz.”

“ABOUBAKAR YARIN BİZİM RAKİBİMİZ”

Eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren deneyimli çalıştırıcı, “Aboubakar bize kiralık geldi. Güçlü ve iyi bir oyuncu. Çalışkan bir isim, katkısını yaptı. Şartlar itibarıyla gitti. Yine gelebilirdi, hala gelebilir. Futbol böyle bir arena. Yarın bakarsın başka takıma gider. Bunların ticari tarafı var, oyuncuların ve kulüplerin kararı var. Biz de ona teşekkür ediyoruz, ama yarın rakibimiz. Marega da olmayınca Aboubakar en önemli hücum silahı konumunda. Porto'nun çok önemli isimleri var. Biz bu oyunculara karşı mücadele edebilecek konumdayız. Biz de Aboubakar'ı ve diğer oyuncuları etkisiz hale getirebilmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.Sergio Conceiçao: Beşiktaş farklı bir kapasiteye sahip

“PORTO KONTRA ATAĞI İYİ YAPIYOR”

Porto'nun kadrosunun çok iyi olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Bizimle oynadıkları ilk maça da Marega ile başlamışlardı. Böyle oynamaya çalışıyorlar. Her türlü oyunu oynayabilecek bir takım. Çok büyük değişiklik yok takımlarında. 3'ü bulmaz. Oyun yapılarında bir farklılık olacağını sanmıyorum. Kontra atağı iyi oynayan bir takım. Hücumda kendi oyunumuzu oynayıp onları çıkartmazsak iyi olur. Çünkü kontra atağı yapabiliyorlar, hızlı çıkıyorlar. Yarın bunları hep beraber göreceğiz. Ama yarın tek forvet oynayacaklar gibi gözüküyor” dedi.

“KARŞIMIZDA ÇOK GÜÇLÜ BİR RAKİP VAR”

Porto'nun sürekli hücum eden bir takım olduğunu söyleyen Güneş, “Karşımızda çok güçlü bir rakip var. Sürekli hücum eden bir takım ama yeri geldiğinde savunma yapan bir takım. Yarın da öyle olacaktır. Sahaya her takım kazanmak için çıkar. Ama bazen önde basarak hücum edersiniz, bazen de kendi sahanıza çekilip kontra atak yaparsınız. Her ikisi de geçerlidir. Onların da puana bizim de puana ihtiyacımız var. Monaco'nun alacağı sonuç, gruptaki her şeyi karıştırabilir. Şu anda en avantajlı biziz ama bizim de sadece ilk 3'te yerimiz garanti. Yarın ilk 2'yi garantilemek istiyoruz” diye konuştu.

“KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ”

Yarın Beşiktaş'a bir puanın yetmesi ile ilgili konuşan Güneş, “Kazanmak için sahaya çıkacağız. Geçen maçta da kazanmak için sahaya çıktık. Ama kazanamayacağın zaman da kaybetmemektir doğru olan. Yarın iyi oynayıp kazanmak bizim için önemli bir iş olur. Bu işaretler, gruptan çıktığımızda rakiplere iyi bir mesaj olur. Şampiyonlar Ligi'nde en iyimizi sahaya yansıtmak istiyoruz. Günümüzde her takım savunmada ve hücumda iyi oynamalı. Biz bütün maçlarda kontrolü elden bırakmadan hücum ettik. Dikkatimiz yüksek olduğu için bunu da iyi yaptık. Bize Dragao'da baskı yaptılar, biz de pasla çıktık. Zaman zaman da geriye geldik. Monaco maçının son bölümlerinde düşüşlerimiz oldu. Yarınki müsabakayı buralara getirmeden, rakibimizi durdurarak hücum etmeye çalışacağız. Geride rakibi bekleyeceğiz diye bir şey yok. Üzerine gittiği zaman çabuk çıkabiliyorlar. Önemli olan topu kazandığımız zaman ne yapacağımız. Bunları yaparsak başarılı olacağımızı düşünüyorum. Topu iyi kullanırsak etkili olacağımıza inanıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde olumlu oynadık, daha da üstüne koyabilirsek daha iyi olur” ifadelerini kullandı.

Güneş son olarak “Takımda herhangi bir sakatlık var mı” sorusuna, “Şu anda sakatlık veya bir sorun yok. İstediğimiz oyuncuları kadroya alabileceğiz. Antrenman sonrası da netleşir. Herhangi bir sorunumuz yok” yanıtını verdi.

FABRI: “GEÇEN SENEDEN DERSLER ALDIK”

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Fabri ise geçen seneden dersler aldıklarını söyledi. Geçen sezon da Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Fabri, “Kendi evimizde çok büyük bir şansımız var. Bu sene onun yansımasıyla birlikte daha iyi bir performans hedefliyoruz” diye konuştu.

29 yaşındaki kaleci eski takım arkadaşı Vincent Aboubakar'a karşı oynayacağının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:“Aboubakar büyük bir oyuncu, kaliteli bir isim. Geçen sezon burada büyük emekleri vardı. Porto'nun güçlü yanlarından birisi Aboubakar ama onların en güçlü yanı takım felsefeleri. Umarım Aboubakar geçen sezon burada yaptıklarını yapamaz, işler onun için iyi gitmez diye umuyorum

Sergio Conceiçao’nun maç ile ilgili değerlendirmeleri ise şöyle:

“BASKILI ATMOSFERLER BENİ MOTİVE EDİYOR”

Beşiktaş taraftarını ve ortaya çıkardıkları atmosferi yakından tanıdığını belirten Sergio Conceiçao, “Böyle baskılı atmosferler beni motive ediyor. Taraftarın sıcaklığı aslında oyunun bir parçası demek. Dragao Stadyumu’nda da aynı atmosferi hissettik. Yarın hem rakibi hem de bizi zorlayan bir atmosfer olacak. Ama böyle bir yerde oynamaktan mutluyuz” dedi.

“BEŞİKTAŞ FARKLI BİR KAPASİTEYE SAHİP”

Yarın oynanacak mücadelede defansif ve ofansif anlamda birlikte hareket etmeleri gerektiğine vurgu yapan Conceiçao, şöyle konuştu: “Değişik belirleyici faktörler var. Defansif ve ofansif yönde iyi oynamamız gerekiyor. En iyi savunmayı yapmamız lazım. Ama savunma ve hücum takım olarak bir bütün halinde yapılmalı. Rakibin kapasitesinin de farkındayız. Çok farklı kapasiteye sahipler. Maç içinde çeşitli zorluklara karşılaşacağız. Karşılaşmanın içinde alacağımız kararlar bu gidişata etki edecek. Hücum yönünde de oyuncularıma daha birlikte oynamaları gerektiğini söyledim.”

“SADECE ABOUBAKAR İLE BURAYA GELMEDİK”

İstanbul’a bütün oyuncularının hazır olarak geldiğini söyleyen 43 yaşındaki çalıştırıcı, “Bütün oyuncular buraya hazır geldi. Sadece Aboubakar ile gelmedik. Onun yanında diğer oyuncular da var. Yarınki maç takım bazında değerlendirilmeli. Ama düşündüğümüz tek şey var galibiyet” diyerek sözlerini noktaladı.

PEREIRA: “TEK HEDEFİMİZ KAZANMAK”

Beşiktaş karşısına mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirten Porto'nun 24 yaşındaki futbolcusu Ricardo Pereira, “3 puanı kazanmalıyız. Kendimizi çok önce hazırlamaya başladık. Bizim için beraberlik yeterli olmayacak. Kazanmak tek hedefimiz. Çok iyi ve yoğun bir tempoda çalıştık. Yarınki maçta daha kompakt oynayacağız. Leipzig maçından daha zor bir karşılaşma olacak. Zorlu bir atmosfer ile karşılaşacağız ama biz buna kendimizi hazırlayarak geldik” ifadelerini kullandı

Ricardo Quaresma hakkında da konuşan genç yıldız, şöyle konuştu: “Beşiktaş çok kaliteli oyunculara sahip. Querasma da bunlardan biri. Porto’da da oynamış bir oyuncu. Onun kalitesinin farkındayız.”