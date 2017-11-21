Adana Demirspor’dan Merkez Hakem Kurulu’na tepki

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Mehmet Gökoğlu, Adana Demirspor'un hakem hatalarıyla durdurulmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Gökoğlu, son haftalarda Adana Demirspor aleyhine yapılan hakem hataları nedeniyle Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleri İzzettin Turgut ve Önder Kaypak ile basın toplantısı düzenledi. Gökoğlu, “Son haftalarda Adana Demirspor’u hakem hatalarıyla durdurmaya çalıştıklarının farkındayız ancak bizi Allah’tan başka kimse durduramaz” diyerek Merkez Hakem Kurulu’na ateş püskürdü.

Adana Demirspor aleyhine yapılan hakem hatalarının kasıtlı olduğunu dile getiren Mehmet Gökoğlu, “Hakem hatalarından artık biz bıktık, Yusuf Namoğlu hocamızı birkaç kere aramamıza rağmen telefonlarımıza çıkmadı. Sen MHK başkanıysan biz de 1940 yılından beri süre gelen şerefli Adana Demirspor Kulübüyüz. Adana Demirspor Kulübü’nün başkanının telefonuna bakmamak çok yanlış bir şey. İsterse Yıldırım Demirören olsun bizim bu hataları neden olduğunu sorgulamalarımıza cevap vermelerini bekliyoruz. Bizim maçlarda hata yapan yanlış kararlar veren hakemler yani bizim emeğimizi çalan hakemlere bakıyoruz 2-3 hafta o hakemlere görev verilmiyor. Eminim hakem hocaları da izliyor bu hataları yorumluyorlar. Adana Demirspor Kulübü’nü, hakemlerle durdurmak gibi niyetleri varsa yanlış yapıyorlar. Bizi Allah'tan başka kimse durduramaz. Gerçekten emek çalındı. 2.5 milyon nüfuslu Adana'yı temsil ediyoruz. Bundan sonrasında dikkatli olmalılar. Bundan sonra en ufak hatada taraftar da artık rahat durmayacak. Bunu en son Gazişehir Gaziantep maçında gördük. Demirspor'u benim kadar savunan adam yok. Bildiğiniz gibi İstanbulspor maçında sahaya girdim 21 gün hak mahrumiyeti cezası aldım. Bu hafta yine sahanın kenarına kadar indim tepkimi dile getirdim. Adana Demirspor'un hakkını korumak adına ben elimden geleni yapıyorum. Biz gerekli uyarıları yaptık, bundan sonra neler olacak biz de takipçisi olacağız. Gerekiyorsa taraftarımızla toplanıp Türkiye Futbol Federasyonu binasının önüne siyah çelenk koyacağız. Biz demokratik bütün haklarımızı kullanacağız” diye konuştu.

“Artık yeter!”

Adana Demirspor yönetim kurulu adına açıklama yapan Önder Kaypak ise üst üste gelen hakem hataları ve puan kayıplarının canlarını yaktığını söyleyerek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana centilmenlik, sportmenlik, dostluk ve güzel oyun adına, Fair Play anlayışı ile bir örnek bir duruş sergilemek istedik. İstemekle kalmadık öyle de yaptık. Ancak bu iyi niyetli tavrımızın Adana Demirspor kulübünün aleyhine işlediğine üzülerek şahit olmaktayız. Art arda gelen haksızlıklar, verilmeyen penaltılar, aleyhimize verilen komik penaltılar ve aleyhimize sürekli çalınana hatalı kararlar sabrımızı taşırmış ve Adana Demirspor camiasını temsil eden biz yönetim kurulunu ‘artık yeter’ deme noktasına getirmiştir.Lig başlayalı 12 hafta oldu ve hemen hemen her maç hakem hataları ile karşı karşıya geliyoruz. Sahamızda oynadığımız Gazişehir Gaziantep maçında yaşadığımız art niyetli hakem kararları da tuzu biberi olmuştur. İsyanımız sadece Gazişehir Gaziantep FK maçında takımımız aleyhine sürekli çalınan kararlar değil. Daha maçın ilk yarısında Yiğitcan, Sezer ve Joseph hakem tarafından çok kolay şekilde sarı kart ile cezalandırıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında Gazişehir’li oyuncu yerdeyken oyunu durduran hakem arkadaşımız maçın son dakikasında Mendy yerde sakatlık geçirirken oyunu durdurmadı. Pozisyonun devamında kalemizde golü gördük.Golün santrasında oyuna başlamak istediğimizde yerde yatan Gazişehir’li oyuncunun yanına koşarak giden Erkan Özdamar neden aynı hassasiyeti bizim oyuncumuza göstermemiştir. Lehimize haklı kararları vermemek için, yeminli hakem arkadaşımız rakibe de son dakikada resmen golü hediye etmiş oldu. İstanbulspor maçında hakem Kutluhan Bilgiç'in aleyhimize verdiği komik penaltı. Giresunspor maçında tüm kamuoyunun penaltı diye yorumladığı Volkan Bayarslan'ın vermediği iki penaltı. Ümraniyespor maçında hakem Abdullah Yılmaz'ın aleyhimize vermiş olduğu tartışmalı iki penaltı kararı puanlarımızın nasıl gasp edildiğini açıkça göstermektedir.Aleyhimize haksız penaltı kararlarını korkusuzca veren hakem arkadaşlarımız, Adana Demirspor'un hak edilmiş penaltılarını vermekte neden tereddüt ediyor” dedi.

Gazişehir Gaziantep FK maçından önce kaybettikleri 3 maçın ikisini 1-0 lık skorla bittiğini ve ikisini de penaltı golüyle 3 puanı kaybettiklerini dile getiren Kaypak, “Bize karşı tereddüt etmeden penaltı noktasını gösteren hakem arkadaşlarımız Demirspor lehine hak edilmiş penaltıları neden çalmakta tereddüt ediyor. Biz hak etmediğimiz kararları istemiyoruz hak ettiğimiz herkesin gördüğü doğru kararların neden sahada verilmediğini sorguluyoruz. Sahadaki hakem arkadaşlarımız neden lehimize kararları sürekli görmezden geliyor ? Yusuf Namoğlu'na zaten ulaşamıyoruz. Buradan soruyorum neden sürekli Adana Demirspor'un emekleri gasp ediliyor. Neden başka takımlara bu tip hatalar olmuyor da sürekli Adana Demirspor’umuz hakem hatalarına maruz kalıyor. MHK başkanının bizi anlamadığı ya da anlamak istemediği ortadadır. Bizim tek isteğimiz adalettir. Karşılaşmaların adil yönetilmesini talep etmekten başka bir amacımız yoktur. Kulübümüz ve camiamız, hakem hatalarının sürekli Adana Demirspor aleyhine olmasından dolayı haklı bir şüphe içerisindedir.. Buradan tüm yetkililere son kez uyarıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.