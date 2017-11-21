Aboubakar Dolmabahçe’de 11’de

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Porto’nun Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboukbakar, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında siyah-beyazlılara karşı 11'de başladı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında Portekiz temsilcisi Porto ile Vodafone Park'ta karşı karşıya… Bu müsabakada eski dostlar da karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Kamerunlu golcü futbolcu Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a karşı Dolmabahçe'de sahaya ilk 11'de çıoktı. Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, karşılaşmaya Jose Sa, Pereira, Marcano, Brahimi, Telles, Herrera, Ricardo, Danilo, Oliveira, Felipe ve Aboubakar 11 ile başladı.

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Aboubakar, Beşiktaş'ta 31 müsabakaya çıkmış ve rakip fileleri 19 kez havalandırmıştı. Golcü futbolcu, siyah-beyazlılarda 3 kez de kırmızı kart görmüştü.