UEFA’dan Ali Palabıyık’a görev

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynanacak olan Lazio-Vitesse karşılaşmasını FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, 23 Kasım 2017 Perşembe günü İtalya’nın Lazio ile Hollanda’nın Vitesse takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu müsabakasını yönetecek.

İtalya’nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadyumu’nda TSİ 21.00’de başlayacak müsabakada, Palabıyık’ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak.

Ceyhun Sesigüzel’in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Halil Umut Meler ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak. Beşiktaş-Porto maçı nedeniyle bu yollar kapalı! İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş ile Porto arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle yarın trafiğe kapanacak yolları açıkladı. İlgili Haberi Oku