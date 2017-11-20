Spor yazarları Fenerbahçe-Sivasspor maçı için ne dedi?

Ünlü spor yazarları Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 4-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

Süper Lig’in 12.haftasında Aykut Kocaman ile yeniden çıkış yakalamak isteyen Fenerbahçe, sahasında Sivasspor’u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ünlü spor yazarları birbirinden çarpıcı yorumlarda bulundu….

BÜYÜKLERE AYRI… (ERMAN TOROĞLU)

Ey Sivassporlu oyuncular. Şimdi size diyecekler ki, “Bu kadar sinirlenmeye ne gerek var? Kendinizin faul yaptığı pozisyonda bile hakeme büyük tepki gösterdiniz, bu tepki niye?” diyecekler. Siz derdinizi anlatamayacaksınız. Neden? Siz verilen bütün kararlarda kurbanlık koyun gibi hakemin verdiği kararlara itiraz etmeyeceksiniz. Onlar ne karar veriyorsa “Peki” diyeceksiniz, top oynayacaksınız. Kartlar, büyüklere ayrı uygulanır küçüklere ayrı uygulanır.

25’inci dakikada İsmail Köybaşı atılır mı, kırmızı kart olur mu? Evet, olur. Dirar, hakemin gözünün önünde Emre’nin kaşını yardı. Yine direkt kırmızı… Ama yok! Eee maç 4-1. Sivasspor kötü, Fenerbahçe çok iyi. Filmin sonu böyle biter. Bu yıllarca böyle bitti, hala aynı bitiyor. Sarı-lacivertliler, eski maçlara göre daha bir diri oynadılar, birbirlerine yardım ettiler. Fark açılınca da rahatladılar. Top iki defa direkten dönüyor, vuranlar hep Fenerbahçeli oyuncular…

TATLIYA BAĞLANMIŞ (RÜŞTÜ REÇBER)

Milli ara, Fenerbahçe için olumlu geçmiş. Osmanlıspor maçı sonrası yaşanan süreç tatlıya bağlanmış. Bir kenetlenme olduğu, dün Kadıköy'deki Sivasspor karşılaşmasında apaçık görüldü.

Son dönemlerin en istekli, en coşkulu, hatta daha da önemlisi oyun olarak gelişmiş Fenerbahçe'sini izledik. Hareketli oyuna yardımlaşma da eklenince formunun zirvesindeki Sivasspor'a göz açtırılmadı. Kocaman'ın 6 maçlık planlamasındaki ilk maç kazanıldı. Asıl kazanılan ise, bu yağmurda stada giden taraftara sunulan futbol coşkusuydu.

İSPAT PEŞİNDEYDİ (GÜRCAN BİLGİÇ)

Aykut Kocaman için de kolay günler değildi. Mutlaka kazanması gereken bir maça çıkmıyordu sadece, aynı zamanda dört önemli oyuncusunun yokluğunda, geçen seneden daha “sıradan” hale gelen kadrosunu başkalaştırmak zorundaydı. Futbolcu grubu ise farklı bir durumun eşiğindeydi. 4,5 aydır beraberlerdi ama ilk kez tesisler dışında birbirlerini gördüler. Ali Yıldırım ve Önder Fırat’ın organizasyonunda aynı masanın çevresine oturdular, konuştular ve her şeyden önemlisi; tanıştılar. Bir ispatın peşindeydiler ama bunu başkalarına karşı değil, kendileri için yapacaklardı.

AĞABEY GERİ DÖNDÜ

Maçın kahramanı olarak üç gol atan Soldado’yu ilan edeceklerdir. Doğrudur. Ama Volkan Demirel’in liderliği, Josef De Souza’nın müthiş eforudur aslında görünmeden, hissettirmeden galibiyeti tuğlalayan. Ve yine demek isterim ki; “Ağabey geri döndü…”

DAHA FAZLASI…(ERSİN DÜZEN)

Sivas maçındaki 2 gol F.Bahçe'ye maç kazandırır, şampiyonluk yarışında olmak için fazlası gerekir. Dünün önemi, Kocaman'ın alışkanlığının dışında oyuncu değişikliğiydi. Bana göre kader anı, Janssen oyundayken, Soldado'nun girişiydi.

Soldado kara bulutları şimdilik dağıtırken, son 5 haftanın en formda ekibi Sivasspor'a neredeyse hiç pozisyon verilmemesi dünün bir başka olumlu yanıydı. Bifouma'nın kırmızı kartı, Samet Aybaba'nın geçmiş maçlarda da yaşadığı sıkıntılardan. Oyuncuları en kritik anlarda hep atılıyor, bu 3 oldu.

YENİDEN İDDİALI(OKTAY DERELİOĞLU)

Sivasspor’u evinde farklı mağlup eden Fenerbahçe çok kritik bir galibiyet elde etti. Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray’ın yenildiği, Beşiktaş’ın ise berabere kaldığı haftada hanesine 3 puanı yazdıran Sarı-Lacivertliler, yeniden iddialı konuma geldi..

ÇAĞDIŞI YÖNETİM

Ne olduysa 63. dakikada oldu. Hakem basit bir faul düdüğü çaldı. Bifouma bu pozisyona fazlasıyla sinirlendi ve hakeme aşırı tepki gösterdi. Hakem haklı olarak sarı kartı gösterdi. Bunun üzerine hakemi protesto için alkışlayınca, ikinci sarı kartı görerek doğru bir şekilde oyundan atıldı. Bu pozisyon özelinde baktığınızda doğru bir kırmızı kart çıktı diyebiliriz. Fakat hakemin bu kargaşa ortamını yönetme biçimi tamamen çağdışı ve üst düzey bir hakeme yakışmayacak şekildeydi. Gergin bir ortamda en sakin kalması gereken hakemdir. Hakemin sinirlenmesi, kaş çatması, diş sıkması, oyuncuların yüzüne tokat atar gibi kart göstermesi; kabul edilebilir davranışlar değil.