Son Dakika | Tenis dünyasının ünlü ismi Jana Novotna hayatını kaybetti

Tenis dünyasının ünlü simi eski Wimbledon şampiyonu Jana Novotna 49 yaşında hayatın kaybetti.

WTA’dan yapılan açıklamaya göre, uzun süredir kanserle mücadele eden Novotna 49 yaşında yaşamını yitirdi.

Yapılan açıklamada “Kanserle uzun süren mücadelesinin ardından Jana, ülkesi Çekya’da ailesinin yanında huzur içinde hayata veda etti” ifadelerine yer verildi.

WTA CEO’su Steve Simon, Jana Novotna’nın hayatını kaybetmesi sonrası şunları söyledi:

Jana, saha içinde de, saha dışında da örnek biriyidi. WTA tarihinde her zaman yıldızı parlayacaktır.

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