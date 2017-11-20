Son dakika! Aytemiz Alanyaspor’a Galatasaray maçı öncesi Vagner Love şoku

Aytemiz Alanyaspor'un yıldız golcüsü Vagner Love, sakatlığı nedeniyle cumartesi günü Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor’un Galatasaray’a konuk olacağı maç öncesi Akdeniz ekibine yıldız golcü Vagner Love’dan kötü haber geldi. Deneyimli golcünün sakatlığı nedeniyle sarı-kırmızılılara karşı forma giyemeyeceği belirtildi.

Geçen sezonu 23 golle Gol Kralı olarak tamamlayan bu sezon da 12 maçta 9 gole imza atan Vagner Love, takımının konuğu Evkur Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup ettiği maçta 50’de galibiyeti getiren golü kaydetmiş, 62’de de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

GALATASARAY MAÇLARINDA KAYIPLAR

Son olarak bu sezon Hugo Rodallega, Çorum Belediyespor’la oynanan mücadelede kırmızı kart görmüş ve Galatasaray maçında cezalı duruma düşmüştü. Takımın bir diğer önemli gol silahı Burak Yılmaz da sakatlığı nedeniyle forma giyememiş, Dame N’Doye forvet hattında görev almıştı. Bordo mavililer bu iki önemli eksiğe rağmen Galatasaray’ı 2-0 mağlup etmişti.

Vagner Love geçen sezon da Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maçtan önce cezalı duruma düşmüş ve forma giyememişti. Galatasaray o maçı 5-1 kazanmıştı. 8 Şubat 2017’deki Çaykur Rizespor maçında Leonard Kweuke, 6 Mart 2017’deki Antalyaspor maçında da Samuel Eto’o cezaları nedeniyle forma giyememişti.

Rizespor ile 1-1 berabere kala sarı kırmızılı ekip Antalyaspor’ı 3-2 mağlup etmişti.

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