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Soldado’nun golüne Babel’in tepkisi

Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, Fenerbahçe'nin Sivasspor'a attığı 2. gol sonrası yaptığı paylaşımla gündem oldu.
07:2620 Kasım 2017
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Soldado’nun golüne Babel’in tepkisi

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 devam ettiği sırada Fenerbahçe, uzun süren karambol ve iki direkten dönen top sonrası Soldado’nun şık vuruşuyla topu ağlara yolladı. Futbolseverler sosyal medyada gol hakkında ‘son yılların en ilginç pozisyonuydu’ biçiminde yorumlar yaptı.

Beşiktaş’ın Hollandalı golcüsü Ryan Babel de bu golün hemen ardından attığı tweetle şaşkınlığını belirtti. Ryan Babel, Soldado’nun 61. dakikada attığı gol sonrası ‘OMG’ (Aman Tanrım) yazarak tweet attı.

19 Kasım 2017 Gecenin yıldızı Roberto Soldado`dan açıklamalar: `Tahammülümüz yoktu` Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 4-1 yendiği maçta hat-trick yapan Roberto Soldado karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Fenerbahçe Roberto Soldado ryan babel twitter
Son güncelleme: 10:22 | 20.11.2017
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