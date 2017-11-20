Sergio Conceiçao: “Beşiktaş farklı bir kapasiteye sahip”

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, Beşiktaş karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını ve sahada kompakt bir oyun oynamaları gerektiğini söyleyerek, "Defansif ve ofansif yönde iyi oynamamız gerekiyor. En iyi savunmayı yapmamız lazım. Rakibin kapasitesinin de farkındayız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında yarın akşam deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Porto'da Teknik Direktör Sergio Conceiçao ve genç futbolcu Ricardo Pereira, Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi.

Yarın zor bir karşılaşma oynayacaklarını ancak Beşiktaş hakkında gerekli tespitleri yaptıklarını aktaran Conceiçao, “Yarınki maçın sonucu çok önemli. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Son zamanların en iyi sezonlarını yaşıyorlar. Kendi statlarında da her zaman bir avantajları var. Zorlukların ve rakibin farkındayız. Beşiktaş'ın kolay ve zor taraflarını tespit ettik. Onların üzerine oynayacağız” diye konuştu.

İlk maçtan farklı bir strateji ile Vodafone Park'a çıkacaklarını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, “Bizim için bütün maçlar farklı. Her maçta farklı bir strateji ile oynuyoruz. İlk maçta Beşiktaş hücum olarak daha iyiydi. Ama bu mücadelede de aynı olacağı anlamına gelmez. Bizim de farklı planlarımız var. Her karşılaşmada değişik şeyler uyguluyorum. Yarın ki maç da farklı olacak. Oyunu karşılaşmanın gidişatına göre şekillendireceğim” şeklinde konuştu.

“BASKILI ATMOSFERLER BENİ MOTİVE EDİYOR”

Beşiktaş taraftarını ve ortaya çıkardıkları atmosferi yakından tanıdığını belirten Sergio Conceiçao, “Böyle baskılı atmosferler beni motive ediyor. Taraftarın sıcaklığı aslında oyunun bir parçası demek. Dragao Stadyumu'nda da aynı atmosferi hissettik. Yarın hem rakibi hem de bizi zorlayan bir atmosfer olacak. Ama böyle bir yerde oynamaktan mutluyuz” dedi.

“BEŞİKTAŞ FARKLI BİR KAPASİTEYE SAHİP”

Yarın oynanacak mücadelede defansif ve ofansif anlamda birlikte hareket etmeleri gerektiğine vurgu yapan Conceiçao, şöyle konuştu: “Değişik belirleyici faktörler var. Defansif ve ofansif yönde iyi oynamamız gerekiyor. En iyi savunmayı yapmamız lazım. Ama savunma ve hücum takım olarak bir bütün halinde yapılmalı. Rakibin kapasitesinin de farkındayız. Çok farklı kapasiteye sahipler. Maç içinde çeşitli zorluklara karşılaşacağız. Karşılaşmanın içinde alacağımız kararlar bu gidişata etki edecek. Hücum yönünde de oyuncularıma daha birlikte oynamaları gerektiğini söyledim.”

“SADECE ABOUBAKAR İLE BURAYA GELMEDİK”

İstanbul'a bütün oyuncularının hazır olarak geldiğini söyleyen 43 yaşındaki çalıştırıcı, “Bütün oyuncular buraya hazır geldi. Sadece Aboubakar ile gelmedik. Onun yanında diğer oyuncular da var. Yarınki maç takım bazında değerlendirilmeli. Ama düşündüğümüz tek şey var galibiyet” diyerek sözlerini noktaladı.

PEREIRA: “TEK HEDEFİMİZ KAZANMAK”

Beşiktaş karşısına mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirten Porto’nun 24 yaşındaki futbolcusu Ricardo Pereira, “3 puanı kazanmalıyız. Kendimizi çok önce hazırlamaya başladık. Bizim için beraberlik yeterli olmayacak. Kazanmak tek hedefimiz. Çok iyi ve yoğun bir tempoda çalıştık. Yarınki maçta daha kompakt oynayacağız. Leipzig maçından daha zor bir karşılaşma olacak. Zorlu bir atmosfer ile karşılaşacağız ama biz buna kendimizi hazırlayarak geldik” ifadelerini kullandı

Ricardo Quaresma hakkında da konuşan genç yıldız, şöyle konuştu: “Beşiktaş çok kaliteli oyunculara sahip. Querasma da bunlardan biri. Porto'da da oynamış bir oyuncu. Onun kalitesinin farkındayız.”