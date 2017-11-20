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Şampiyonlar ligi haftanın programı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları yarın başlayacak.
10:0420 Kasım 2017
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Şampiyonlar ligi haftanın programı

Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu’ndaki 5. maçında, yarın saat 20.00’de Portekiz’in Porto takımını konuk edecek. Temsilcimiz karşılaşmadan 1 puan alması durumunda son 16 turuna kalmayı garantileyecek. Beşiktaş-Porto mücadelesini İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

YARIN:

20.00 Beşiktaş-Porto

22.45 Monaco – Rb Leipzig

20.00 Spartak Moskova – Maribor

22.45 Sevilla – Liverpool

22.45 Manchester City – Feyenoord

22.45 Napoli – Shakhtar Donets

22.45 Apoel – Real Madrid

22.45 B.Dortmund – Tottenham

22 KASIM ÇARŞAMBA:

20.00 Cska Moskova – Benfica

22.45 Basel – Manchester United

22.45 Anderlecht – Bayern Münih

22.45 Paris St Germain – Celtic

20.00 Qarabagh – Chelsea

22.45 Atletico Madrid – Roma

22.45 Juventus – Barcelona

22.45     Sporting Lisbon – Olympiakos

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