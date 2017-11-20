Şampiyonlar ligi haftanın programı
Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu’ndaki 5. maçında, yarın saat 20.00’de Portekiz’in Porto takımını konuk edecek. Temsilcimiz karşılaşmadan 1 puan alması durumunda son 16 turuna kalmayı garantileyecek. Beşiktaş-Porto mücadelesini İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
YARIN:
20.00 Beşiktaş-Porto
22.45 Monaco – Rb Leipzig
20.00 Spartak Moskova – Maribor
22.45 Sevilla – Liverpool
22.45 Manchester City – Feyenoord
22.45 Napoli – Shakhtar Donets
22.45 Apoel – Real Madrid
22.45 B.Dortmund – Tottenham
22 KASIM ÇARŞAMBA:
20.00 Cska Moskova – Benfica
22.45 Basel – Manchester United
22.45 Anderlecht – Bayern Münih
22.45 Paris St Germain – Celtic
20.00 Qarabagh – Chelsea
22.45 Atletico Madrid – Roma
22.45 Juventus – Barcelona
22.45 Sporting Lisbon – Olympiakos