Ronnie O’Sullivan: ‘Nişanlım terör saldırısından buzdolabına saklanarak kurtuldu’

Dünyaca ünlü sporcu Ronnie O'Sullivan, nişanlısı ve 10 yaşındaki kızının Barcelona'daki terör saldırısından restoranın soğutucusuna saklanarak kurtulduğunu açıkladı.

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER Dünyaca ünlü ‘snooker’ oyuncusu Ronnie O’Sullivan, nişanlısı ve 10 yaşındaki kızının yaşadığı dehşet dolu anları Daily Mirror’a anlattı. 5 dünya şampiyonluğu (2001, 2004, 2008, 2012 ve 2013) bulunan 41 yaşındaki Britanyalı’nın nişanlısı Laila Rouass ve 10 yaşındaki kızı Inez, 17 Ağustos’ta Barcelona’da gerçekleşen ve 13 kişinin hayatını kaybedip 80 kişinin de yaralandığı terör saldırısından restoranın soğutucusunda saklanarak kurtuldu.

Korku dolu anları anlatan O’Sullivan, “İkisinin de güvende olmasını dilemekten başka elimden bir şey gelmiyordu, çok çaresiz hissettim. Sadece konuşmaya devam ettik. Onlar için çok gergindim. Bir süre sonra hengamenin arasında otele dönmeye başardı. Odasına girdiğinden emin olana kadar kapatmadım telefonu” dedi. Nordin Amrabat nasıl santra yapılacağını unuttu, gündeme oturdu Faslı yıldız Amrabat, Barcelona karşısında santra yaparken 'bencil davranınca' sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu İlgili Haberi Oku

“Hayatımın en zor anlarıydı” sözleriyle yaşadıklarını aktarmaya devam eden ‘Rocket’ lakaplı ünlü sporcu şöyle konuştu: “CNN’de canlı izlemeye başlayınca olayın boyutu dank etti. ‘Kahretsin, olay çok ciddi’ diye düşündüm. İkisinin de güvende olduğunu bilmek çok rahatlatmıştı beni. Ne yazık ki böyle bir zamanda yaşıyoruz…”

Tarihin gelmiş geçmiş en önemli ‘snooker’ oyuncularından biri olan Ronnie O’Sullivan, başarıları kadar çalkantılı hayatıyla da gündeme geliyor. Depresyon ve alkol problemi yaşayan Rocket, nişanlısı Laila ve Spor Psikoloğu Steve Peters’ın yardımıyla kurtulduğunu ifade ederken, “Depresyondaydım ve Laila benim şişelerden uzak durmama yardımcı oldu. Ona çok şey borçluyum. Ağzına içki sürmeyen biriyleyim. Biliyorum bir kere geri dönsem bir daha hiç bırakamayacağım. Çevremizi ne kadar pozitif insanlarla çevirirsek bizi o kadar olumlu etkiliyor” dedi.