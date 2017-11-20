Rıdvan Dilmen’den 1.5 milyon TL’lik iddia!

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-DG Sivasspor maçını yorumladı. Dilmen, Aykut Kocaman ile yaşadığı diyaloğu ve Aziz Yıldırım'ın prim dopingini açıkladı.

Süper Lig’de Fenerbahçe DG Sivasspor’u 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Aykut Kocman ile yaşadığı diyaloğu ve Aziz Yıldırım’ın prim dopingini açıkladı.

İşte satır başları;

“Ben de zaman zaman sert eleştiriler yapıyorum. Türkiye’nin en eleştiriye açık insanı Aykut Kocaman. Ona söyledim, öne geçince takım bastırmıyor gol için, kapanıyor dedim.”

“Aziz Yıldırım, ilk yarı sonuna kadar oynanacak 6 maç için prim açıklamış. 1.5 milyon TL.”

“2-1 olurken Soldado’nun golü olmasaydı o karambolde, Aykut Kocaman’ın saçında kalan son siyah teller de beyazlardı herhalde”

“Rakibi oynatmayan, sindiren bir Fenerbahçe vardı ilk yarı. İkinci yarı başında gelen gole çift forvete dönerek karşılık verdi Aykut Kocaman. Çok nadir yapar bunu. Gol de geldi hemen.”

“Fenerbahçe, farkı devre arasına kadar azaltıp; iki takviyeyle daha iyi oluruz diye düşünüyor.”

“Yaşar Kemal hoca, Sivassporlu oyuncunun hareketini Fenerbahçe’den biri de yapsa, atardı. Kasıtlı bir şey yapacağını düşünmüyorum, ben beğeniyorum”

“Fenerbahçe Antalya’ya 2-3 gün erken gidebilir. Hava durumuna baktım orada havalar güzel. Oraya adapte olmak, bütünlük sağlamak için Antalya’ya erken gidilebilir”

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