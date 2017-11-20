Ozan Tufan İspanyolca öğreniyor

Fenerbahçeli Ozan İspanyolca derslerine başladı. Milli futbolcunun amacı antrenmanda ve maçlarda takım arkadaşlarıyla iletişimi geliştirmek.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan takımın 7 dil bilen tercümanı Deniz Sarıtaç'tan İspanyolca dersleri almaya başladı. Kendi isteğiyle çalışmalara başlayan futbolcunun amacı takımdaki İspanyol ve Portekizli futbolcularla antrenman ve maçlarda daha iyi iletişim kurabilmek. Derslere başladığını instagram hesabından bir fotoğrafla duyuran Ozan'a ilk tebrik ise takım arkadaşı Martin Skrtel'den geldi. Slovak stoper arkadaşına “Evet Ozi” diye mesaj atarken, Ozan da tecrübeli futbolcuya teşekkür etti.

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Bu arada Ozan Süper Lig'de uzun bir ara sonra formayı Mehmet Topal'a kaptırdı. 27 Ağustos'taki deplasmanda 2-1 kazanılan Gençlerbirliği maçıyla formayı alan milli futbolcu sonraki 9 maça da ilk 11'de başlamıştı. Bu maçlarda 3 gol, 1 asist yapan milli futbolcu milli takımın Romanya ve Arnavutluk ile yaptığı özel maçlarda da forma giymiş ve iki maçta da sakatlık yaşamıştı.

Mehmet Topal ise 29 Eylül'de 1-0 kaybedilen Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından ilk kez ilk 11'de kendine yer buldu. Son 3 sezonun en fazla sahada kalan ismi olan deneyimli futbolcu bu sezon Süper Lig'de henüz skor katkısı yapamadı.