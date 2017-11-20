Oktay Derelioğlu: Fabrikaya gitmeyince kovuldum

Kahramanmaraşspor'da idmana alınmayan Teknik Direktör Oktay Derelioğlu ile yönetim arasındaki sular durulmuyor... 'Başkan kendi kafasına göre iş yapıyor' diyen Derelioğlu TFF'ye başvuracak. Genç teknik adamın iddialarını yalanlayan Başkan Fatih Mehmet Ceyhan ise, 'Ben onun ayağına gittim, köy kurnazlığı yapıyor' dedi.

ÜMİT GENÇ / SKOR ÖZEL

TFF 2.Lig ekiplerinden Kahramanmaraşspor’u çalıştıran eski Beşiktaşlı Oktay Derelioğlu, Başkan Fatih Mehmet Ceyhan ile aralarında yaşananları SKOR‘a anlattı. Yönetimin diktatör gibi hareket ettiğini öne süren Derelioğlu, ‘Tesislere gittim antrenmana alınmadım’ dedi. Kendisine sorulmadan 3 futbolcunun gönderildiğini iddia eden genç teknik adam ‘Başkan eşyalarını alıp gitsin diyerek beni kovdu’ ifadelerini kullandı.

İşte Oktay Derelioğlu’nun açıklamaları…

‘KULÜP SİZİN BENİ DE KOVABİLİRSİNİZ’

“Başkan bana sormadan 3 futbolcumun performansını beğenmediğini ve yollamak istediğini söyledi. Başkanım oyuncuların mukaveleleri devam ediyor, üstelik bunlar benim ilk 11’de oynattığım oyuncular dedim. Siz neden böyle yapıyorsunuz? dedim. Yok ben yollamak istiyorum dedi. Bunun üzerine ben kulüp sizin, her şey sizin… Beni de kovabilirsiniz dedim. Orada bir soğuk savaş başladı zaten.”

‘BAŞKAN KENDİ KAFASINA GÖRE YAPIYOR’

“Akabinde Hacettepe maçını oynadık zaten bütün takımın üzerinde arkadaşlarının haksız yere ayrılışından dolayı bir moral bozukluğu vardı. Ben tabii oyuncularıma açıkladım bu benim kararım değil dedim. Benim işime karışılıyor dedim. Benim raporum doğrultusunda olabilecek bir şeyi, başkan kendi kafasına göre yapıyor dedim.”

‘FABRİKAYA ÇAĞIRDI GİTMEDİM’

“Sonra işime devam ettim. Perşembe günü başkan benimle görüşmek istedi. Sportif Direktör Adnan Erkan ile haber gönderdi. Fabrikasına çağırdı beni. Ben oraya gitmek istemediğimi, tesislerde görüşmek istediğimi söyledim. Vay efendim öyle olur muymuş. O zaman toplasın eşyasını gitsin dedi.”

‘TESİSLERE GİTTİM ANTRENMANA ALMADILAR’

“Tamam dedim. O zaman ben istifa etmiyorum, bunu bana yazılı olarak da vermediniz zaten… Sonra kendi internet sitelerinde açıklama yaptılar karşılıklı olarak feshettik diye yalan bir haber. Ondan sonra çevirdiler… Devam edecek yardımcı antrenör pozisyonuna getirdik diye. Bir sürü abuk sabuk şeyler yapmaya başladılar. Yardımcı antrenörlerimin sözleşmelerini hemen feshettiler. Dün tesislere gittim, antrenmana alınmadım.”

‘TUTANAK TUTTURDUM, TFF’YE BAŞVURACAĞIM’

“Sportif direktör Adnan Erkan’ı hoca yapmışlar… Biz anlaşma yapalım maaşımın yarısını 3 aylık verin dedik kabul etmediler. Şu an diktatör gibi hareket ediyorlar. Ben gerekli işlemleri yaptırdım, tutanakları tutturdum. Avukatım kanalıyla TFF’ye başvuracağım. 3 oyuncu için bana geldiler ben onay vermedim aksine beni de kovabilirsiniz dedim. Ondan sonra başkan o zaman niye istifa etmedi? Dik duruşunu göstermedi? diyor. Ben zaten beni kovabilirsiniz dedim. Şu anda da istifa etmiyorum, sen kovuyorsun beni.”

‘BENİM GİBİ PRİM TANIMAYAN ADAMLARI GÖRÜNCE ŞAŞIRIYORLAR’

“Maalesef Türk futbolunun kanayan yarası bu… Herkes kendi işini yapsa o kadar güzel bir hava yaratmıştık ki. Bir toparlanma sürecine girmiştik hemen el attılar. Kendi hallerinde dursalar her şey yolunda gidiyordu. Üzücü bir durum bu. Yaşanmaması gerekirdi ama bunu yaratan maalesef Türk teknik direktörler… Yöneticilere, başkanlara prim tanıyorlar. Benim gibi prim tanımayan adamları görünce de böyle şaşırıyorlar.”

BAŞKANDAN OKTAY DERELİOĞLU’NUN İDDİALARINA CEVAP GELDİ

Kahramanmaraşspor Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan Teknik Direktör Oktay Derelioğlu’nun iddialarına SKOR aracılığı ile yanıt verdi. Fatih Terim’in ‘eleman’ benzetmesini Derelioğlu’nun kabul ettiğini söyleyen Başkan Ceyhan, ‘Derelioğlu köy kurnazlığı yapmasın, ucuz kahramanlığa kaçmasın. Bundan sonra antrenmanları tribünden izleyecek’ dedi.

İşte Fatih Mehmet Ceyhan’ın açıklamaları…

‘3 OYUNCUYU GÖNDERMEDEN OKTAY HOCA’YA SORDUK’

“Bugsaş Spor maçından sonra biz yönetim olarak 3 oyuncuyla yollarımızı ayırmamız gerektiğini düşündük, devre arasını beklemeden… Yönetimin bu kararını sportif direktör ile paylaştık. O da bizimle aynı fikirde olduğunu söyledi. Ertesi gün kulübe Oktay Hoca’yı çağırdık bu fikrimizi onunla paylaştık. Yanlış anladı konuyu. Bana dedi ki; başkanım ben böyle bir rapor vermem bu 3 arkadaş ile ilgili… O şöyle anlamış; Hocam sen bize bu 3 oyuncu ile ilgili kötü rapor ver, biz de oyunculara teknik heyet sizi istemiyor diyelim. Öyle bir şey istemiyoruz, ortak akıl yürütmek istiyoruz, sen ne düşünüyorsun? dedik.”

‘KÖY KURNAZLIĞI YAPIYOR’

“Oktay Hoca tüm takımdan memnun olduğunu ancak burada başkan olarak tasarrufun bende olduğunu, istersem kendisini de gönderebileceğimi söyledi. 4 saat konuştuk tesislerde… Israrla benim kararıma saygı duyması gerektiğini söyledi. Biz bu konuda bir şey söyleyebilirsin dedik farklı bir pencere açabilirsin doğru veya yanlış. Bu çocuklar madem bu kadar önemliydi, ‘Başkanım sen yanlış düşünüyorsun’ neden demedi? Oktay Hoca burada biraz köy kurnazlığı yapıyor.”

‘FATİH TERİM ELAMAN KELİMESİNİ KABUL ETMİYOR AMA BEN EDİYORUM DEDİ’

“Karşımıza onları savunacak bir şey çıkarmadı. Bu olay 10 gün önce oldu. ‘Fatih Terim eleman kelimesini kabul etmiyor ama ben ediyorum. Biz burada elamanız, siz başkansınız ne derseniz o olur’ dedi. Oktay hoca ile yollarımızı ayırmamızın bu 3 oyuncu ile hiçbir alakası yok.”

‘UÇAKLA İSTANBUL’A GİDECEĞİNİ ÖĞRENDİM’

“Bu olaydan sonra hoca Hacettepe maçına çıktı ve kendi sahamızda 4-0 maç kaybettik. Ben 4 yıllık başkanım takım içeride ilk defa 4-0’lık kötü bir skorla yenildik. Maçtan sonra Cuma günü Oktay hoca ile görüşmeyi planlarken onun Perşembe günü saat 17.00 uçağıyla İstanbul’a gideceğini randevusu olduğunu söylediler bana. Havaalanı ile benim fabrikam 10 dakikalık mesafede. Sportif Direktörümüz Adnan Hoca’yı aradım o zaman gelsin burada görüşelim dedim.”

‘BENİMLE NE KONUŞACAKSA KAĞIDA YAZSIN DEMİŞ’

“10 dakika sonra Adnan Hoca aradı. Oktay Hoca demiş ki; Başkan benimle ne konuşacaksa önce bir kağıda gündem maddelerini yazacak. Sonra bunu sana verecek. Sen bana getireceksin. Ben de bakacağım. Eğer benimle ilgili sorular varsa cevaplayacağım. Bundan sonra başkanla ilişkimiz bu şekilde yürüyecek.”

‘KALKTIK AYAĞINA GİTTİK, UCUZ KAHRAMANLIĞA KAÇMASIN’

Bunu duyunca inanamadım. Şaka mı yapıyorsunuz dedim. Ben başkan olarak Oktay hocamla konuşacağım zaman maddeleri sunum hazırlar gibi hazırlayacakmışım. Oktay Hoca beğenirse cevaplayacakmış… Ben de bu şekilde bir yönetim anlayışına sahip bir hocayla çalışamayız bundan sonra dedim. Bu profesyonelliğe de sığmaz, bizim kültürümüze de yakışmaz. O zaman Oktay Hoca’ya söyleyin emeklerine sağlık, ayrılalım dedim. Fesih şartlarını görüşmek için kulübe gittik. Kalktık ayağına da gittik yani. Ucuz kahramanlığa kaçmasın. Oturduk, sportif direktörümüzün odasında. Biz bu şekilde yoğurt yemiyoruz dedim. Bu kağıda yazma yöntemi dünyada yok dedim. Karşılıklı fesih için, ‘Ben Mayıs sonuna kadar tüm maaşımı istiyorum’ dedi.”

‘SEN BUNDAN SONRA ANTRENMANI TRİBÜNDEN İZLEYECEKSİN!’

“Hocam çalışmadığın ayların parasını da mı istiyorsun dedim. ‘Mağduriyetim var, hepsini istiyorum’ dedi. Zaten Oktay Hoca’nın lisansı yetersiz olduğu için bizdeki sözleşmesi yardımcı hocaydı. O zaman yardımcı hoca olarak görevine devam edersin dedim. Profesyonel takımda sana verilecek yeni göreve geçersin. Çalışmaya devam edersin, maaşını çalışarak alırsın hocam dedim. O şekilde konuştum. Sonra dün antrenmana geldi takımın başında çıkmak için. Hocam hayırdır? dedim. Sana yeni görev söylendi sen tribüne çıkıp antrenmanı izleyeceksin ve raporunu yönetime ileteceksin sen buranın maaşlı elemanısın dedim. İkinci bir emre kadar yeni görevin bu dedim. ‘Tamam’ dedi. Çıktı tribüne, antrenmanı da sportif direktörümüz yaptırdı. Yani kendisine yazık ediyor. İnsan istenilmediği yerde durmaz.”