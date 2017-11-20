Nordin Amrabat nasıl santra yapılacağını unuttu, gündeme oturdu

Faslı yıldız Amrabat, Barcelona karşısında santra yaparken 'bencil davranınca' sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu

SKOR DIŞ HABERLER / Bir dönem Galatasaray’da da forma giyen Nordin Amrabat bugünlerde sahada yaptığı komik bir hatayla gündeme oturdu. La Liga ekiplerinden Leganes’te top koşturan Faslı yıldız, Barcelona karşısında bir anda nasıl santra yapılacağını unuttu. Amrabat’ın santra sırasında takım arkadaşına pas vermek yerine topla dripling yapmaya başladığı görüntü sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

In which Nordin Amrabat forgets how to take kick-off properly, much to the collective disappointment of his Leganes teammates… pic.twitter.com/rBLBftKGaN — Who Ate All The Pies (@waatpies) 19 Kasım 2017

Hakem Alberto Undiano, Amrabat’ın topa iki kere dokunmasının ardından maçı durdurup Barcelona lehine serbest vuruş kararı verdi.

Oktay Derelioğlu: Fabrikaya gitmeyince kovuldum Kahramanmaraşspor'da idmana alınmayan Teknik Direktör Oktay Derelioğlu ile yönetim arasındaki sular durulmuyor... 'Başkan kendi kafasına göre iş yapıyor' diyen Derelioğlu TFF'ye başvuracak. Genç teknik adamın iddialarını yalanlayan Başkan Fatih Mehmet Ceyhan ise, 'Ben onun ayağına gittim, köy kurnazlığı yapıyor' dedi. İlgili Haberi Oku

Leganes aynı karşılaşmada 3 santra daha yapmak zoruna kaldı.Maç Barcelona’nın 3-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı.