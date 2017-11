Nordin Amrabat nasıl santra yapılacağını unuttu, gündeme oturdu

SKOR DIŞ HABERLER / Bir dönem Galatasaray’da da forma giyen Nordin Amrabat bugünlerde sahada yaptığı komik bir hatayla gündeme oturdu. La Liga ekiplerinden Leganes’te top koşturan Faslı yıldız, Barcelona karşısında bir anda nasıl santra yapılacağını unuttu. Amrabat’ın santra sırasında takım arkadaşına pas vermek yerine topla dripling yapmaya başladığı görüntü sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

In which Nordin Amrabat forgets how to take kick-off properly, much to the collective disappointment of his Leganes teammates… pic.twitter.com/rBLBftKGaN

— Who Ate All The Pies (@waatpies) 19 Kasım 2017