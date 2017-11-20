Mehmet Demirkol: Bu ne ya cenaze evi gibi!

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan gazete manşetlerini değerlendirdi.

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin Sivasspor’u 4-1 mağlup ettiği maçı değerlendirirken Aykut Kocaman için çok çarpıcı ifadeler kullandı.

‘GİULİANO’YU FORVET ARKASI OYNATMASI LAZIM’

Fenerbahçe’de 1 numaralı konu Aykut Hoca, Valbuena’yı takıma nasıl monte edecek? Dünkü maçtan sonra Aykut Kocaman’ın ne yapıp ne edip Giuliano’yu forvet arkası oynatması lazım. Çünkü sağ kanatta oynattığı zaman hem sağ kanadı, hem de forvet arkasını kaybediyor. Dün bu çok net görüldü.

‘SAÇMA SAPAN İTİRAZ EDİYOR’

Sivasspor’un gördüğü kırmızı kart çok aceleydi ama kitabına uygundu. Adam saçma sapan itiraz ediyor, acayip bir itiraz. Haklı olarak verdi hakem ilk sarı kartı, döndü alkışlayarak tepki gösterdi hemen. İkinci sarıyı çıkardı. Dur bir nefes al kafanı başka yere çevir. Ondan sonra yap ne yapacaksan.

‘TÜRKİYE PROTOKOLÜNDE İLK 20’YE GİRER’

Türkiye’deki protokole bakarsan Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü ilk 20’ye falan girer. Hani Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık filan… Hakkını vereceksin. Bu vücut diliyle olmaz. İnsan bazı mutsuz ve kötü olduğu durumlara düşebilir. Ama bu vücut diliyle bu olmaz. Bu ne ya cenaze evi gibi… Böyle gitmez. Aykut Hoca’nın maç öncesi ve sonrası tavırları, vücut dili… Akıl alır gibi değil! Mutlu değilsen neden döndün hocam? 4-1 kazandı, cenaze evi gibi. Bu böyle yürümez!

‘BUNLAR AZİZ YILDIRIM ETKİSİ’

Bütün bunların sonucu Aziz Yıldırım’ın futbolcularla yaptığı toplantı… Aziz Yıldırım, artık obezleşmeye başlamış, hareket kabiliyetini yitirmiş bir hastayı tedavi mi etmeye başladı yoksa şok verip hayata mı döndürdüğünü önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Ama bir etkisi olduğu kesin.

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‘VALBUENA UYUM SAĞLARSA ÇARPI 2 OYNARLAR’

Sivasspor rakibini geriye en çok koşturan takım ligde. Fenerbahçe dün bunu yaptırmadı. İkinci topları hep aldı. Böyle olunca da çok yorulmuyorsun. Şimdi çok yetenekli olmasan da ileride kalınca başarıyorsun bunu. Ama işin içine kalite girmeye başladığı zaman yani Valbuena daha farklı olur. İki durum var. Giuliano’nun forvet arkası oynaması ve Valbuena’nın bu oyuna adapte olması. Valbuena uyum sağlarsa Soldado da Giuliano da çarpı 2 oynar.

‘TRABZON’UN 2 PENALTISINI VERMEDİLER’

Trabzonspor’da çabalayan tek adam Pereira kendi kalesine 2 gol attı çünkü topu çıkarmak için bir tek o mücadele etti. Ersun Yanal’ın son haftalarından pek fark yok. Trabzonspor’da sadece savunma hataları düşmüş biraz. Hakem 2 penaltısını vermedi Trabzonspor’un bu yüzden Osmanlıspor’un son dakika itirazlarını manasız buluyorum.‘BAŞLICA SEBEBİ TUDOR’DUR’Galatasaray’ın Östersunds’a elenmesinin sebebi, Süper Lig’de ilk 8 haftasındaki başarının nedeni ve büyük maçların kazanılamamasının başlıca sebebi Tudor’dur. Takım kendi oynuyormuş diyorlar. Olmaz öyle şey; bir teknik direktörün takıma etkisi %100’dür.