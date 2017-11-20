Lyon taraftarından Nebil Fekir’e müthiş destek!

Lyon'un Cezayir asıllı Fransız forveti Nebil Fekir'e kendi taraftarından müthiş bir destek geldi.

Milli ara öncesinde Fransa’daki en önemli maçlardan biri olarak gözüken karşılaşmada Lyon, deplasmanda Saint Etienne’i 5-0 gibi farklı bir skorla geçerken 84. dakikada kendisinni ikinci, takımının da beşinci golünü atan Nebil Fekir, Saint Etienne tribünleri önünde gol sevinci yaşamış ve formasını çıkararak Yeşiller taraftarını adeta çılgına çevirmişti.

Bu pozisyonun ardından sarı kart gören ve sezon içindeki üçüncü sarı kartı görmesi sebebiyle pazar akşamı oynanan Montpellier deplasmanı için cezalı duruma düşen Fekir’e taraftarından müthiş bir destek geldi.

Lyon’un Montpellier’yle 0-0 berabere kaldığı iç saha maçında taraftarlar binlerce Nebil Fekir formasıyla maçı tribünden takip eden forvetlerine destek oldular.

Saint Etienne tribünlerini çıldırtan Nabil Fekir`den olay açıklama Lyon'ın yıldızı Nabil Fekir, 5-0 kazandıkları St.Etienne derbisinde yaptığı gol sevinci ile ilgili yine olay yaratan bir açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku