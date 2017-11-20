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Konyaspor-Marsilya maçına Rus hakem

UEFA Avrupa Ligi I Grubunda oynanacak olan Konyaspor-Marsilya maçını Rusya Futbol Federasyonu’ndan Sergei Karasev yönetecek.
14:5420 Kasım 2017
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Konyaspor-Marsilya maçına Rus hakem

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda mücadele eden Konyaspor’un, Fransa’nın Olympique Marsilya takımı ile kendi evinde oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda 23 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu’ndan Sergei Karasev yönetecek. Sergei Karasev’in yardımcılığını Anton Averyanov ve Tikhon Kalugin yaparken, Igor Demeshko 4. hakem olarak görev alacak. Müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Sergey Lapochkin ve Sergei Ivanov  olacak.

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Etiketler
hakem konyaspor marsilya rusya Sergei Karasev
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