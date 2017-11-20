İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio istifa etti

60 yıl sonra Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da, Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio, görevinden istifa etti.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Carlo Tavecchio, İtalya’nın 2018 Dünya Kupası’na gidememesinin ardından istifa kararı aldı.

2018 Dünya Kupası Play Off maçında İsveç’e elenen İtalya 1958’den beri ilk kez Dünya Kupası kaçırınca ülkede büyük bir dram yaşanmıştı. İsveç ile İtalya’nın 10 Kasım’daki ilk maçını İsveç 1-0 kazanmıştı. İtalya’nın Milano kentinde oynanan rövanş maçı ise 0-0 sonlandı. Bu sonuçla Dünya Kupası’na katılma hakkı elde eden ekip İsveç oldu.

Daha önce 4 kez Dünya Kupası şampiyonu olan İtalya, gelecek seneki maçlarda yer almayacak tek eski şampiyon olacak. İtalya daha önce yalnızca 1930 ve 1958’de Dünya Kupası’na katılmamıştı. 1930’daki turnuvaya katılmama kararı İtalyan Futbol Federasyonu’ndan gelmişti.

60 yıl sonra Dünya Kupası’na gidemeyen Gök Mavililer’de kamuoyundan gelen yoğun istifa baskısına birkaç gün dayanabilen 74 yaşındaki futbol adamı da görevi bıraktı. Tavecchıo kararını federasyon ynetim kurulu üyelerine “Bırakıyorum, çünkü kaybettim. Tüm İtalyan halkından özür diliyorum” sözleriyle bildirdi.

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