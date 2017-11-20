Giresunspor’da Recep Aydın kadro dışı bırakıldı
TFF 1. Lig takımlarından Akın Çorap Giresunspor forması giyen Recep Aydın, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
Akın Çorap Giresunspor’da orta saha oyuncusu Recep Aydın’ın kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Giresunsporumuzun orta saha oyuncusu Recep Aydın disiplinsiz hareketlerinden dolayı süresiz kadro dışı bırakılmıştır” denildi.
19 Kasım 2017 Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ fenalaştı TFF 1. Lig'de Akın Çorap Giresunspor'un Altınordu ile 3-3 berabere kaldığı maçta Giresunspor Başkanı Mustafa Temel Bozbağ, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İlgili Haberi Oku