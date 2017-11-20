Gaziantepspor 0-3 Boluspor | TFF 1. Lig 12. hafta karşılaşması
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Gaziantepspor sahasında Boluspor’a 3-0 mağlup oldu.
TFF 1. Lig 12. hafta maçıunda Gaziantepspor’a konuk olan Boluspor, deplasmandan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.
İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçta Boluspor’a galibiyeti getiren golleri 68. dakikad Guido Koçer, 78. dakikada Sefa Yılmaz ve 88. dakikada Rydell Poepon kaydetti.
Ev sahibi Gaziantepspor’da savunma oyuncusu Elyasa Süme 74. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından Boluspor puanını 14 yaparken Gaziantepspor 2 puanla son sırada yer almaya devam etti.