Galatasaray’da kritik toplantı sona erdi, Igor Tudor’a son uyarı yapıldı

Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray'da kritik tolantı yapıldı. Başkan Dursun Özbek, Sportif Direktör Cenk Ergün ve Teknik Direktör Igor Tudor, takımın durumunu görüştü ve son uyarı yapıldı

Galatasaray’da yaşanan gelişmelerin ardından beklenen toplantı yapıldı. Başkan Dursun Özbek, sportif direktör Cenk Ergün ve teknik direktör Igor Tudor, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde biraraya geldi. Teknik direktör Igor Tudor’a son uyarı yapıldı.

NTV Spor’un haberine göre; Galatasaray’da, 5-1’lik Medipol Başakşehir yenilgisi ilerleyen haftalar için camiada endişe yarattı. Tudor’un büyük maçlarda rakibi şaşırtmak için sık sık sistem değiştirmesi, oyuncu tercihlerinde alışılagelen yöntemler yerine farklı tercihler yapması yönetimin tepkisini çekti.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Cenk Ergün, “Biz ligin lideriyiz. kendimize yakışmayacak bir mağlubiyetin sonrasında konuşuyoruz. Buraya geldiğimz gibi sezon sonuna gidecek güçte ve akılda olduğumuzu düşünüyoruz. Kimse merak etmesin, bulunduğumuz konumda ligi bitireceğiz.” dedi.

Başkan Özbek’in rapor istediğini dile getiren Ergün, “Toplantıyı başkanımız benimle gerçekleştirdi. Son haftalarda takımın gösterdiği kötü performansla ilgili benden detaylı bir rapor istedi. Camiamızın beklentilerini ve kendisine gelen soruların yanıtlarıyla ilgili çalışma yapmamızı istedi.” şeklinde konuştu.

AYHAN AKMAN HAKKINDAKİ İDDİALARA YANIT

Ergün, Igor Tudor ve Ayhan Akman’ın geleceği ile ilgili gelen bir soruya, “Hem Igor Tudor hem de Ayhan Akman takımla birlikte antrenmandalar. Bize yönetim tarafından herhangi bir şey iletilmedi” dedi.

Cenk Ergün, Younes Belhanda’nın bir Fransız spor kanalına yaptığı açıklamaların çarpıtılığını belirterek, “Ben Belhanda’nın açıklamalarının orijinalini takip ettim. Açıklamaları çarpıtılıyor. Kendisi milli aradan sonra sadece 2 idmana çıkabildi. Tam hazırlanamadık demesinin sebebi de bu. Bu eksikliği milli araya bağlıyor” ifadelerini kullandı.

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TERİM KONUSUNDA YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ

Yönetim ise teknik direktör Tudor konusunda ikiye bölündü. Bazıları Igor Tudor’la devam etmeyi isterken; bazıları ise Hırvat teknik adamla yolların ayrılmasını istiyor.

Yöneticilerin bir bölümü taraftarların da sosyal medyadan destek verdiği Fatih Terim’in takımı alıp şampiyonluğa götürebileceğini savunuyor. Bazı yöneticiler ise Fatih Terim adına sıcak bakmıyor.

Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında alınacak sonuçlar ve oynanacak futbol Tudor’un kariyerini belirleyecek. Yönetimin tavrı da bu iki önemli maçın ardından netleşecek.