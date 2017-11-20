Galatasaray’da kritik saatler! Gözler Florya’daki toplantıya çevrildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif Direktör Cenk Ergün ve Teknik Direktör Igor Tudor; Florya'da bir araya geliyor. Tudor'a uyarı niteliği taşıyacak olan toplantıdan Tudor'un yardımcısı Ayhan Akman'ın gönderilmesi kararı çıkacağı da iddialar arasında.

Medipol Başakşehir deplasmanında 5-1 mağlup olan Galatasaray’da ağır yenilginin yankıları sürerken bugün saat 17.00’de gerçekleştirilecek antrenmandan önce başlayan toplantının sonucu merakla bekleniyor.

Başkan Dursun Özbek, bugün saat 17.00’de başlayacak antrenman öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Igor Tudor ve Sportif Direktör Cenk Ergün ile bir araya geldi. Saat 16:00 sularında da Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek Florya’ya gelerek toplantıya dahil oldu. Toplantı şu saatlerde devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündem maddesi Medipol Başakşehir maçında oynanan futbol, alınan ağır skor ve büyük maçlardaki sonuçlar olacak.

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NTV Spor’un haberine göre yönetimde Tudor’la yolların ayrılması gerektiğini savunan isimler olurken Başkan Özbek, Hırvat çalıştırıcıya uyarılarda bulunacak. Özbek, Galatasaray’ın belli bir sistemi olması gerektiğini ve bu oyun şablonunda istikrar sağlanması görüşünde. Sosyal medyada yayılan haberlere göre ise toplantıdan Ayhan Akman’ın gönderilmesi kararı çıkacak.

Galatasaray’ın fikstüründe bakıldığında kritik Aytemiz Alanyspor ve Beşiktaş maçında alınacak sonuçlar Tudor’ungeleceği konusunda etkili olacak. Yardımcı antrenör Ayhan Akman’ın Tudor ile olan uyuşmazlığı yönetim tarafından eleştirilirken, kulislerde Akman’ın ayrılık ihtimalinin olduğu belirtiliyor. Arka planda taraftarın çok istediği Fatih Terim ismi konuşulsa da gün içerisinde gerçekleştirilecek toplantının Igor Tudor’a uyarı niteliğinde olacak.

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