Emmanuel Adebayor’dan çok konuşulacak Arsenal ve Tomas Rosicky sözleri

Medipol Başakşehir forması giyen Emmanuel Adebayor, Arsenal günlerine dair esprili açıklamalarda bulundu.

SKOR DIŞ HABERLER / Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir’in yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor’un eski takımı Arsenal ve takım arkadaşı Tomas Rosicky hakkındaki sözleri olay yarattı.

2006 yılında Monaco’dan Arsenal’e transfer olan tecrübeli futbolcu, 3,5 yıl Londra ekibinde forma giydikten sonra olaylı şekilde Manchester City’ye imza attı.

Arsenal’de forma giydiği dönemli ilgili olarak Fransız basınına konuşan Togolu forvet, “73 kilo olmama rağmen o dönem takımdaki en güçlü oyuncu bendim. Chelsea’nin orta sahasında Michael Essien ve Michael Ballack vardı. Bizde ise Tomas Rosicky. Rosicky’ye ‘Nasılsın’ diye sorsanız, 2.5 ay sakatlanıyordu” ifadelerini kullandı.

Arsenal’in kadrosunun ‘çocuk’lardan oluştuğunu dile getiren Adebayor, “Küçük maçlarda yetenekli oyuncular fark yaratır. Ancak Old Trafford’da çocuklarla maç kazanmanız zor” şeklinde konuştu.

Adebayor’un bu sözleri kısa sürede Twitter’da dünya gündemine girmeyi başardı.

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