CANLI ANLATIM | Kardemir Karabükspor – Kasımpaşa – İlk yarı sona erdi…
Spor Toto Süper Lig 12. hafta kapanış karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Maçın canlı anlatımı 'Skor'da...
Spor Toto Süper Lig 12. hafta son maçında Kardemir Karabükspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda oynanan mücadele 20:00’da başladı. Zorlu maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
Ligin alt sıralarındaki iki takımın mücadelesi beİN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, ‘Skor’ farkıyla anbean takip edilebilecek.
MAÇ KADROSU
MAÇ BAŞLIYOR
Son güncelleme: 20:49 | 20.11.2017