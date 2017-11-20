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CANLI ANLATIM | Kardemir Karabükspor – Kasımpaşa – İlk yarı sona erdi…

Spor Toto Süper Lig 12. hafta kapanış karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Maçın canlı anlatımı 'Skor'da...
19:3220 Kasım 2017
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CANLI ANLATIM | Kardemir Karabükspor – Kasımpaşa – İlk yarı sona erdi…

Spor Toto Süper Lig 12. hafta son maçında Kardemir Karabükspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda oynanan mücadele 20:00’da başladı. Zorlu maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Ligin alt sıralarındaki iki takımın mücadelesi beİN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, ‘Skor’ farkıyla anbean takip edilebilecek.

CANLI MAÇ ANLATIMIKardemir Karabükspor – Kasimpasa S.K.

 

MAÇ KADROSU

 

MAÇ BAŞLIYOR

Etiketler
Kardemir Karabükspor Kasımpaşa
Son güncelleme: 20:49 | 20.11.2017
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