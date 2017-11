Beşiktaş’ta Quaresma ve Cenk’ten Porto maçı öncesi önemli açıklamalar

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Porto'yu konuk edecek olan Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Ricardo Quaresma, UEFA.com'a özel açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5’inci hafta maçında yarın saat 20.00’de Porto’yu ağırlayacak olan Beşiktaş’ın yıldız isimleri Ricardo Quaresma ve Cenk Tosun, UEFA.com’un sorularını yanıtladı.

Soru-cevap şeklinde ilerleyen röportajda, sorular ve yanıtlar şu şekilde:

– Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer aldığı süreçte takıma nasıl katkı verdiniz?

Ricardo Quaresma: Güzel işler yaptık ancak henüz biten bir şey yok. Oynayacağımız Porto maçı, gruptaki yerimizi belirleyecek. Bizim görevimiz, tur atlamak. Çalışmaya devam edeceğiz ve harika işler yapacağız. Ben yapabileceğimize inanıyorum.

Cenk Tosun: Şampiyonlar Ligi en önemli ve en iyilerin bulunduğu bir organizasyon. Grupta oynadığımız 4 maçta 10 puan toplamak bizim için büyük bir gelişim. Aynı zamanda bu 4 maçta 4 gol attığım için de çok gururluyum. Bunların üzerine ekleyerek daha fazla gol atmak istiyorum.

RICARDO QUARESMA: ‘GEÇEN SEZON TECRÜBESİZDİK’

– Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezon grubunuzu 3’üncü tamamlamıştınız. Şimdi ise grubunuzda lidersiniz. Geçen sezon ile bu sezon arasındaki fark nedir?

Ricardo Quaresma: Geçen sezon takımımız çok fazla Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip değildi. Bu sezon da takımımız aşağı yukarı aynı fakat şimdi Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynayacağımızı daha iyi biliyoruz. Çok güçlü ve kaliteli takımların bulunduğu bir grupta lideriz. Gerçek şu ki, bir takım gibi oynuyoruz. Birlikte savunma ve hücum yapıyoruz. Bu, bizim hedefimize ulaşabilmemiz için tek yol.

CENK TOSUN: ’14 GOLLÜ OKTAY DERELİOĞLU’NU GEÇMEK İSTİYORUM’

– Cenk, attığın goller büyük bir fark yarattı değil mi?

Cenk Tosun: 4 gol attıktan sonra, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan ismi Oktay Derelioğlu ile aynı seviyeye geldim. Eğer geçen sezonki Benfica maçını da sayarsak toplamda 5 Şampiyonlar Ligi golüm var. Şu ana kadar da Avrupa kupalarında 11 gol kaydettim, Oktay Derelioğlu’nun 14 golü var. Sonuç olarak, onu geçmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım.

– Ricardo, Porto taraftarları Dragao’da oynanan maçta sana büyük bir ilgi göstermişti. Porto ile İstanbul’da karşılaşmak nasıl olacak?

Ricardo Quaresma: Bu bir maç ve ben profesyonel düşünmek zorundayım. İçimdeki sevgiyi sahaya yansıtamam. Porto da Beşiktaş da mezara götüreceğim 2 kulüp fakat ben bir profesyonelim. Porto’nun kazanmak istediğini biliyorum ama ben de istiyorum. Takım için her şeyimi vereceğim. Bu, Porto taraftarlarının takdirini kaybedeceğim anlamına gelmiyor. Şu an Beşiktaş’ta oynuyorum ve bu kulüp için her şeyimi veririm. Taraftarlar bana her zaman iyi davranıyor ve bana inanıyor. Sevgilerini, saygılarını ve takdirlerini hissediyorum. Onları mutlu etmek için sahada her zaman her her şeyimi vereceğim. Çünkü onlar bunu hak ediyor.

‘BEŞİKTAŞ’TAN AYRILMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM’

– Cenk, Beşiktaş’a ilk geldiğin dönemde yedek kulübesinde çok vakit geçirdin. Hiç başka bir kulübe gitmek aklından geçti mi?

Cenk Tosun: Başka bir takıma gidip ana santrfor olmayı hiç düşünmedim. Ben her zaman çok çalışmayı, mücadele etmeyi ve burada ana santrfor olmayı hedefledim. Beşiktaş her zaman benim aklımda. Gaziantepspor'dan ayrılacağım dönemde her ne kadar adım 3 büyüklerle anılsa da ben Beşiktaş'ı seçtim. Bunu yaptığım için çok memnunum. Slaven Bilic döneminde çok fazla süre alamadım ancak aldığımda da yedekten gelerek skor ürettim. Kendimi çok fazla geliştirdim. Demba Ba'dan ve Mario Gomez'den çok şey öğrendim. Daha sonra 2'nci yılımda daha fazla süre almaya başladım. Bu sezon kendimi tamamen geliştirdim ve ilk 11'e yerleştim. Geçen sezon 42 maçın 34'ünde süre aldım belki ama benim hedefim her maça ilk 11'de başlamak.

– Ricardo, çok büyük kulüplerde oynadın. Kariyerinde yükselişler ve düşüşler yaşadın. Geriye dönüp bakdığında neler hissediyorsun?

Ricardo Quaresma: Mutlu, Büyük kulüplerde, büyük oyuncularla oynama fırsatını yakaladığım için çok mutlu hissediyorum. Sadece bu. Ben işimi yapacağım, emekli olduğum zamanda ise başımı dik tutacağım. Her zaman futbol benim her şeyimdi çünkü bu hayatta sahip olduğum her şeyi futbola borçluyum. Bu işi yapmayı çok seviyorum. Ancak yine de futbol, insanların sizi sürekli olarak aşağı çekmeye çalıştığı bir spor. Televizyonlarda, futbol yorumcuları tarafından eleştiriler var, bunlar futbol dünyasında olan şeyler. Bizler profesyoneliz ve bununla başa çıkmak zorundayız.

– Cenk, son 16 turunu ve sonrasını düşünmeye cesaret edebiliyor musun?

Cenk Tosun: Yüksek hedeflerin olması güzel fakat böyle bir turnuvada çok yukarıları hedeflemek iyi değil. Maç maç bakmak gerekiyor. Porto ve Leipzig maçlarını tamamlayarak grubu lider olarak tamamlamak istiyoruz. Sonra, maç maç düşünmeye devam edeceğiz.