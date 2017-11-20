Beşiktaşlı eski futbolcu takım arkadaşıyla saha ortasında birbirine girdi!

Rhodolfo'nun formasını giydiği Flamengo - Corinthians müsabakasında Rhodolfo ile takım arkadaşıyla kavga etti. Maçın ortasında kafa kafaya gelen iki futbolcu yaşanan sert tartışma sonrası Rhodolfo adeta çileden çıktı.

Brezilya Serie A’da oynanan Flamengo – Corinthians maçının ilk yarısında Rhodolfo ile takım arkadaşı Felipe Vizeu arasında sert tartışma yaşandı. Kafa kafaya gelen iki futbolcuyu takım arkadaşları ayırmaya çalıştı fakat ayrılsalar dahi siniler yatışmadı.

Flamengo futbolcusu Felipe Vizeu 45. dakikada attığı golün ardından Rhodolfo’ya dönerek el hareketi yaptı.

RHODOLFO ÇILDIRDI!

Flamengo – Corinthinas maçında eski Beşiktaşlı Rhodolfo, takım arkadaşı Felipe Vizeu ile kafa kafaya geldi. Felipe Vizeu 3. golü attıktan sonra Rhodolfo’ya el hareketi yapınca Brezilyalı futbolcu çıldırdı ve “Bu çocuğu orada öldüreceğim.” dedi.

Flamengo müsabakayı 3-0 kazanmasına rağmen geceye Rhodolfo ile takım arkadaşı Felipe Vizeu arasında yaşanan kavga neden oldu.

İşte o anlar…

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