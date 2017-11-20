Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Bernd Schuster: ‘Türk hakemlerinde değişen bir şey olmamış’

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Teleset Mobilya Akhisarspor'la oynadığı karşılaşmayı tribünde takip eden siyah-beyazlıların eski teknik direktörü Bernd Schuster, DHA'ya özel bir röportaj verdi. Schuster, "Tribünden de izlediğim kadarıyla Türk hakemlerinde çok değişen bir şey olmamış" dedi.

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Bernd Schuster, Siyah-Beyazlı takımın Süper Lig’de oynadığı Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesini tribünden seyrettiği karşılaşma sonunda DHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Vodafone Park için övgü dolu sözler söyleyen Alman teknik adam, “Çok harika bir stat. Burayı Beşiktaş ve Türkiye için, 50 belki 100 yıl için yapılmış bir stat olarak görmek lazım. Burada maç izlemek gerçekten çok keyifli. Güzel ve çok modern bir stat. Çok keyif aldım” dedi.

‘BEŞİKTAŞ BU SENE DE ŞAMPİYON OLUR’

Beşiktaş’ın oynadığı futbolu beğendiğini belirten Schuster, bu senenin de şampiyonluk adayı olarak Beşiktaş’ı gördüğünü belirtti. Schuster, “Şu an Beşiktaş’ı izlediğimiz zaman çok dengeli, çok akıllı oynayan ve çok iyi oyunculardan kurulu bir takım görüyoruz. Gerek Türk oyuncular olsun, gerek yabancı oyuncuları olsun tam bir takımlar. Bu oyuncuların zaten uzun zamandır birlikte oynadığını göstermesi, o havayı vermesi zaten takım içerisinde çok önemli. Beşiktaş zaten bunun sonucunda son 2 senede lig şampiyonluğunu kazandı. Bu sene Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı bir yol izliyor. Bunu da devam ettireceğini düşünüyorum. Çok başarılı bir yolda gittiklerini söylemem gerekiyor” diye konuştu.

‘BEŞİKTAŞ’IN PORTO ENGELİNİ DE AŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde Salı akşamı karşılaşacağı Porto maçını da değerlendiren tecrübeli teknik adam şunları söyledi:

“Beşiktaş’ın bu sene Şampiyonlar Ligi arenasında çok iyi işler yaptığını görebiliyoruz. Özellikle gruptaki bütün takımlar için çok ciddi bir rakip olduğunu gösterdi ve maçlarını kazandı, puanlarını aldı. Hiç yenilmedi. Bu çok önemli bir şey. Burada oynanacak maçta endişelenmesi gereken taraf Porto’nun olduğunu düşünüyorum. O taraftan da baktığınız zaman Porto çok tecrübeli bir takım. Her sene Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden ve hep yukarıları hedefleyen bir takım. İçeride kaybetseler bile, dışarıda kazanmasını bilen bir takım. Onlar açısından da önemli bir maç olacaktır ama ben Beşiktaş’ın salı günkü maçta tamamen hazır olacağını ve bu engeli de aşacağını düşünüyorum.” Beşiktaşlı eski futbolcu takım arkadaşıyla saha ortasında birbirine girdi! Rhodolfo'nun formasını giydiği Flamengo - Corinthians müsabakasında Rhodolfo ile takım arkadaşıyla kavga etti. Maçın ortasında kafa kafaya gelen iki futbolcu yaşanan sert tartışma sonrası Rhodolfo adeta çileden çıktı. İlgili Haberi Oku

‘TÜRK HAKEMLERİNDE ÇOK DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMAMIŞ’

Beşiktaş – T.M Akhisarspor maçını yöneten Serkan Çınar’ın yönetimini de eleştiren Bernd Schuster, “Bugünkü hakemle başlayacak olursak, bizim burada olduğumuz dönemle bugün arasında çok bir fark olmadığını söylemem gerekiyor. Çünkü, tribünden de izlediğim kadarıyla Türk hakemlerinde çok değişen bir şey olmamış” ifadelerini kullandı.

‘VAR SİSTEMİ HAKEMLERE VE TAKIMLARA ÇOK YARDIMCI OLACAK’

Yakın zamanda Süper Lig’de de uygulanacak olan VAR (Video Hakem Uygulaması) hakkında da olumlu düşüncelere sahip olduğunu belirten Schuster, “Bu sistem hakemlere ve diğer tüm takımlara çok yardımcı olacak. Tabii ki ilk geçiş dönemleri kolay olmuyor. Buna alışmak, entegre etmek kolay değil ama yıldan yıla bunu daha da ilerleterek daha mükemmel hale getirerek biz de, takımlar da buna alışacağız. Bunlarla birlikte hakemlere yardımcı bir sistem olduğunu unutmamak gerekiyor. Hakeme yardımcı olabilen bir şey, oyuna da yardımcı olacaktır elbette. O yüzden ilk zamanlarda sancılı geçecektir ancak bundan sonrası için birkaç yıl sonra daha mükemmel bir şekilde zaten hayatımızda çok ciddi bir yer ettiğini, hepimizin yararına olduğunu göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Damat, Fikret Orman`dan transfer istedi, Gignac`ı sordu Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Yasin Dallı, Sabriye Üstübeç çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Evlenen çifte önerilerde bulunan Başkan Fikret Orman, Beşiktaş ailesinin büyümesi gerekiyor. Onun için hayırlısıyla sizden çocuklar bekliyoruz İlgili Haberi Oku