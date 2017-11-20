Beşiktaş Porto maçı: Kartal tura uçacak! Beşiktaş Porto maçı saat kaçta ne zaman?

Avrupa temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sürdürüyor... Beşiktaş Porto maçı Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Beşiktaş için çok büyük önem taşıyor. Beşiktaş Porto maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanal üzerinden canlı yayınlanacak sorusunu soran taraftarlar maçın detaylarını araştırıyor. İşte Beşiktaş Porto maçının kanalı ve saati...

Temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz’in en önemli kulüplerinden Porto’yu ağırlayacak. Beşiktaş Porto maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Porto maçını muhtemel 11’leri ve saatiyle ilgili detaylar…

BEŞİKTAŞ PORTO MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Taraftarlar için müjdeli haber, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz. Beşiktaş Porto maçı yarın yani 21 Kasım Salı akşamı saat 20:00’da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE PORTO’NUN BEŞİKTAŞ KADROSU

Kaleciler: José Sé ve Casillas;

Savunma: Ricardo Pereira, Pereira, Diogo Dalot, Philip Marcano, Diego Reyes, Alex Telles ve Layún

Orta Saha: Danilo, Andrew Andrew, Herrera, Sergio Oliveira, Óliver ve Bruno Costa

Forvet: Corona, Vila nova, Brahimi ve Aboubakar.

RAKİP İSTANBUL’A GELDİ

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında karşılaşacağı Porto, İstanbul'a geldi. Özel uçakla Portekiz'in Porto şehrinden İstanbul Atatürk Havalimanı'na saat 21.45'te gelen kafileyi ilgililer karşıladı.Pasaport kontrolünden geçen takım daha sonra yoğun güvenlik önleri altında Spor şube polisi tarafından eşlik edilerek takım otobüse götürüldü. daha sonra takım dinleneceği otel hareket etti. Porto'da Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, sakatlıkları bulunan Malili Marega, Otavio ile Tiquinho Soares'i kadroya dahil etmedi.Pazartesi günü Vodafone Park'ta son antrenmanını yapacak olan Porto'da Teknik Direktör Conceiçao bir de basın toplantısı düzenleyecek. İki takım salı akşamı saat 20.00'de kritik maçta kozlarını paylaşacak.