Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan çarpıcı açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı bir programda siyah beyazlı kulübün gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın başkanı Fikret Orman, TRT Spor’da katıldığı bir programda gündeme ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı.

İşte Fikret Orman’ın çok konuşulacak açıklamalarından satır başları;

“Aboubakar’ı almak istedik esasında, o da burada kalmak istedi. Bütün oyuncuların kulüple aile ilişkisi vardır. Beşiktaş maçı kazandığı gün Aboubakar’ın bizim soyunma odasına gelmesi de oınun en önemli göstergesidir. Oyuncunun 1 senelik kontratı kalmıştı. Mücadele ettik ancak olmadı. Hayatta her istediğiniz olmuyor. Ben Mario Gomez’in de ikinci sene kalmasını istemiştim olmadı. Futbolda dün yoktur, yarın vardır. Olanda da hayır vardır diye düşünüyorum.”

“REZA ZARRAB’I 2 KERE GÖRDÜM”

“Beşiktaş’ın şu anda geldiği noktayı, ilk geldiğim gün 2012 senesinin Mart ayının 26’sıydı. Bazı laflar söylemiştim. Bugün geldiğim noktayı anlatacak olsaydım hayal perestlikle itham edilecektim. Dış etkenlerden de bir şeyler çıkacağını tahmin ediyordum ama özellikle iç bünyeden böyle asılsız şeylerin çıkması benim şevkimi kırdı. Sosyal medyaya baktığınız zaman, al birisinden parayı, kur siteyi, yap haberi. Çete kuruyormuşuz, haber yapıyorlar internet sitelerinde. Bunları kimin yaptırdığını biliyoruz. FETÖ’cü biriyle görüşmüşüz, yazıyorlar. Hepsi yalan. Reza Zarrab’ı 2 kere gördüm, bir kombine sattık, sonra işte Kanada’da şirketleri falan var”

“DEDİKODU ÇIKMASIN DİYE İNŞAAT İŞİ YAPMADIM”

“Tayfun Aktaş diye birine ev satmışız. Benim adamı görmüşlüğüm yok. Adam gitmiş Türkiye’nin en itibarlı bankasından birinden kredi almış, bizden de daire almış. Şimdi Beşiktaş iyi gidiyor diye böyle şeyler çıkarıp, aşağı çekmeye çalışıyorlar. Bodrum’da orman yakılmış ben oraya otel yaptıracakmışım. Ben, Beşiktaş başkanı olduktan sonra dedikodu çıkmasın diye bir tane inşaat işi yapmadım. Bulan varsa gelsin”

“Kulüplerin büyüme sınırları, ülkeleriyle sınırlı. Beşiktaş’ın ana gelir kalemleri belli. Yayın geliri mesela. Ne başarı elde edersen et, gelir belli. İkincisi stadyum geliri. Türkiye’nin en büyük geliri bizde. Dünya çapında bir kulüp olabilmek için dünya çapında gelirlerimizin olması lazım. Beko dünyada 2 takıma sponsor oldu. Biri Beşiktaş biri de Barcelona. Beşiktaş’a Türkiye için, Barcelona’ya da dünya için sponsor oldu. Chelsea’nin 300 milyon civarında taraftarı olduğundan bahsedildi. Chelsea, Ortaköy’den daha küçük bir yerdir, Malezya’da, Endonezya’da, Singapur’da falan taraftarları var. 1 milyon, 2 milyon tişört satıyorlar” Şenol Güneş: `Aboubakar`ı ve diğer oyuncuları etkisiz hale getirebilmek için elimizden geleni yapacağız` Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Porto maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlgili Haberi Oku

“O GÜN ORUÇLUYDUM, YOKSA ÖYLE DEMEZDİM”

“Euroleague, çok başarılı bir organizasyon. Fenerbahçe’nin başarısını küçümsemiş de değilim. Ancak Euroleague’in yönetimi, doğru değil. Katılma kriterinde sorun var. Bunu ifade ederken ‘hırsızlık’ dedim. O gün oruçluydum oruçlu olmasam öyle demezdim. Ligde Fenerbahçe ve Anadolu Efes ilk 5’te olmasın, yine Euroleague’e onlar gidiyor. Ligin 1.’sini almayacaksın, turnuvaya sponsor olan Doğuş Grubu’nun takımını alacaksın. Euroleague’de şampiyon olan 1 milyon euro alıyor. Daha büyük paralar kazanılmalı.”

“CENK TOSUN İÇİN BANA GELMİŞ TEKLİF YOK”

“Borç artışı kur farkından oluşuyor. Yoksa biz kar etmeye başladık. Kendi rayına girdi. Zarar ettiren şey amatör şubeler. Biz geldiğimiz gün Beşiktaş’ın 330 milyon Dolar borcu vardı. Biz 6 sene içinde sadece faiz ödedik. Bir sürü yatırım yaptık. Cenk Tosun pırlanta gibi bir çocuktur, bizim ailemizin bir parçası. Şartlar Beşiktaş ve oyuncu için oluşursa, o gün itibariyle konuşuruz. Ben de gazetelerde okuyorum, 150-200 veriyorlar, atıyorlar, tutuyorlar. Şu anda resmi olarak bana gelmiş bir teklif yok”

“Beşiktaş rakiplerine saygılı bir kulüptür, kibir yapmaz. Kibir yapmanız için, kibirli bir laf söylemeniz lazım. Bunu başka kulüpler yapar, Beşiktaş’ın oyuncusunu alır, kulübede oturturuz falan. Galatasaray’da falan ‘Annenizin ligi’ denir, yapar”