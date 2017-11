Belhanda’dan Tudor’a gönderme! “Maça iyi hazırlanmadık”

Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda, Fransız televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Belhanda: "Başakşehir'e karşı 5-1 kaybettik evet. Adebayor bizi öldürdü. Fakat maça iyi hazırlanmadık" ifadelerini kullandı.

Fas Milli Takımını Dünya Kupasına taşıyan Herve Renard ve Galatasaray’ın yıldızı Younes Belhanda ikilisi Fransız BeİN Sport kanalına konuk oldu. Belhanda, Başakşehir karşısında aldıkalrı 5-1’lik yenilgiye değinirken Adebayor’u övdü.

“Adebayor bizi öldürdü”

“Başakşehir’e karşı 5-1 kaybettik evet. Adebayor bizi öldürdü. Fakat maça iyi hazırlanmadık, her zaman oynadığımız gibi oynamadık, farklı bir oyun anlayışıyla çıktık sahaya ve sonuç ortada. Birbirimize bu bir kazaydı ve maçı unutalım dedik. Bizi sahada gezdirdiler. Adebayor bize her şeyi yaptı, biz ise her şeyi ters yaptık. Oyuna maalesef hükmedemedik. Başakşehir iyi oyunculardan kurulu güzel bir takım, şampiyonluk yolunda onlara dikkat etmemiz gerekiyor”

Neden Galatasaray’ı seçtiğini açıkladı

Sunucunun “Neden Galatasaray’ı seçtin ?” sorusuna Younes Belhanda; “Galaytasaray, bana gelen ilk projeydi, Gomis zaten imza atmıştı, Sofiane Feghouli’nin oraya gideceğini biliyordum ve Manchester City’den Fernando’yu da transfer etmek üzereydiler haliyle baya büyük bir takım kuruluyordu. Galatasaray’dan teklif aldıktan sonra Sow ve Dia gibi isimlerle görüştüm, son olarak Renard ile görüştüm ve bana daha sonrası için dikkatli olmamı söyledi”

Fas teknik direktörü Renard: “Galatasaray büyük bir takım, çok büyük bir takım ama sonrasında nereye gittiğine dikkat etmeli”

“Kalmak isterdim ama…”

“Nice'te kalmak isterdim ama kulüp bonservis bedelimi ödemek istemedi. Daha genç ve farklı profilde olan Allan Saint-Maximin’i transfer etmeyi tercih ettiler. Futbolda böyle şeyler var”

“Marsilya’nın Gomis’i göndermesi…”

Marsilya kulübünün Bafetimbi Gomis’in ayrılmasına izin verip yerine Kostas Mitroglou’nu transfer etmesi bana göre onlar adına yanlış bir hamleydi, çünkü Bafetimbi Gomis çok çok iyi bir golcü.”

“Türkiye’deki ateşli tribünleri hiçbir yerde görmedim”

“Daha önce 6 ay boyunca Almanya’da oynamış olmama rağmen Türkiye’de gördüğüm ateşli tribünleri daha önce başka hiçbir yerde görmedim.”

Belhanda’dan yaş itirafı

“Yaşımın biraz ilerlemesinden dolayı, eski meziyetlerim aynı seviyede değil. Herve Renard ile olan görüşmemizde kendisi beni 10 numara olarak değilde 8 numara olarak kullanmak istediğini söyledi, sonrasında ise takımın en çok top kazanan isimlerinden biri oldum”

(Milliyet)

