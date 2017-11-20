Aziz Yıldırım koltuğunu Ceren Palacı’ya devretti

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü’nde, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Yürütme Kurulu Üyesi Ceren Palacı’yı misafir etti.

UNICEF bu yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Günü’nde 190 ülkenin katılımı ile çeşitli aktiviteler yapıyor. Bu aktivitelerde çocuklar bazı ülkelerde başbakan oluyor, medya, sanat, spor dünyası, özel sektörün önde gelen kişi ve kuruluşlarına misafir oluyor ve görüşlerini paylaşıyorlar.

Bu etkinlikler kapsamında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Yürütme Kurulu Üyesi Ceren Palacı'yı makamında misafir etti.

Ceren Palacı başkanlık koltuğuna geçtikten sonra yaptığı konuşmasında, ülkemiz ve dünyadaki çocukların yaşadıkları sorunlara değinerek yetkililerden çocuk haklarına karşı daha duyarlı olmalarını istedi. Konuşmasının ardından Aziz Yıldırım, Ceren Palacı'yı tebrik ederek başarılar diledi.