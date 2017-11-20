ATP Dünya Turu Finalleri’nde şampiyon Grigor Dimitrov oldu

Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov, Belçikalı David Goffin'i 2-1 yenerek ATP Dünya Turu Finalleri'nde şampiyonluğa ulaştı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen turnuvanın finalinde 6 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov ile 7 numaralı seribaşı David Goffin karşı karşıya geldi. Sezon sonu turnuvasında ilk kez final oynayan tenisçilerin müsabakasında Dimitrov, ilk seti 7-5 aldı. Goffin ise 6-4’lük skorla maçı final setine götürdü.

Final setinin 6. oyununda servis kıran Dimitrov, seti 6-3, kazandı ve 2 buçuk saat sonunda zafere ulaştı. 26 yaşındaki Bulgar tenisçi, bu sonuçla kariyerinin en büyük başarısını elde ederken, toplamda da 8. tekler şampiyonluğunu elde etti. Dimitrov Türkiye`ye geliyor Londra'daki ATP Finalleri'nde ilk iki maçını kazanarak yarı finale yükselmeyi garantileyen Grigor Dimitrov, O2 Arena'daki Garanti Koza locasını ziyaret etti. Bulgar oyuncu, Şubat ayında yapılacak Garanti Koza Sofya Açık'a katılacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku