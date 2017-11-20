Amatör maçta göle dönen zemin İngiltere’de gündeme oturdu!

Mersin Süper Amatör Lig'de Meski Spor'un Anamur Muzspor'u konuk ettiği karşılaşmada adeta göle dönen Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın zeminin içler acısı hali sosyal medyada ve İngiltere'de de gündeme oturdu.

SKOR DIŞ HABERLER / Mersin Süper Amatör Ligi mücadelesinde Meski Spor, Anamur Muzspor’u konuk etti. Mücadeleye Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ev sahipliği yaparken eylül ayında Belediye Meclisi’nin aldığı kararla yıkılıp kent meydanı haline getirilecek stadın zeminin içler acısı hali hem sosyal medyada hem de İngiltere’de gündeme oturdu.

Yağış nedeniyle zeminin bir bölümü göle dönerken oyuncular maç esnasında oldukça zor anlar yaşadı. İngiltere’nin ünlü gazetesi The Sun’da yer alan haberde haberin müsabakayı bu koşullarda nasıl oynatmaya devam ettiği merak konusu olurken karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazanmayı başardı. Haberde Mersin’e yıllık ortalama 67 gün yağmur yağdığına da dikkat çekilirken “Sanki tümü o gün yağmış” yorumu da yapıldı.

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