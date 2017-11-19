Yunan Leonidis, Naim’i son yolculuğuna uğurlamaya geldi

Naim Süleymanoğlu'nun cenaze törenine özel davetle en büyük rakibi Yunan Leonidis de geldi. Yunan halterciye, İstanbul'da Dünya Şampiyonu Milli haltercilerimiz Sunay Bulut ve Halil Mutlu eşlik etti.

Leonidis, Türkiye'nin davetini kabul ederek bugün Sabah 07.00 uçağı ile Yunanistan'tan Türkiye'ye geldi. Leonidis, Süleymanoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

Yunan sporcu cenaze töreni öncesi şunları söyledi…

‘Geçtiğimiz yüzyılın en büyük atletiydi’

‘Öncelikle bana burada olma fırsatını veren Türkiye Halter Federasyonu’na teşekkür ediyorum. O benim rakibim değil, dostumdu. Bu sadece benim ve arkadaşları için değil. Halter ailesi ve bütün atleizm ailesi için çok üzücü birgün. Naim Süleymanoğlu geçtiğimiz yüzyılın en büyük atletiydi. Bu kayıp herkes için çok üzücü.’

‘O beni daha iyi bir atlet yaptı’

‘Naim, ağırlık kaldırma kariyerime başladığımda benim için efsaneydi. Onunla karşılaştığım ve ona yakın olduğum için çok şanslıyım. O beni daha iyi bir atlet yaptı. Çünkü o benim için ve ağırlık kaldırma camiasındaki herkes için çok yüksek bir hedefti. Ama inanıyorum ki hiç kimse onun gibi olamaz. Çünkü o mükemmel bir atletti.’

‘Son görüşmemizde ona tavsiyelerde bulundum’

‘Onunla son görüşmem 2012’de Antalya’da oldu. Avrupa Halter Şampiyonası’nda karşılaştık. Bütün Türk arkadaşlarım da oradaydı. Halil Mutlu ve Sunay Bulut’la birlikte oturup konuştuk. O zaman onun son sorunlarıyla ilgili konuştuk. Çünkü sağlık sorunları vardı. Oturduğumuzda ona bir dostu olarak hayatı ve neler yapabileceğiyle ilgili tavsiyelerde bulundum. Hayatı ve kilosuyla ilgili tavsiyeler verdim. Herşeye sahipsin, insanlar seni seviyor, paran var dedim. Bu dostça bir konuşmaydı. Onunla ilgili daha sonra her karşılaştığımda arkadaşlarıma her Naim’in nasıl olduğunu sorduğumda hiç iyi haberler almıyordum. Bu benim Naim’le ilgili son konuşmamdı.’

‘CENAZEYE GELMEK İSTİYORUM AMA EKONOMİK OLARAK İYİ DEĞİLİM’ DEMİŞTİ.

Leonidis, “Aslında gelmek istiyorum. Ekonomik olarak pek iyi durumda değilim. Bu yüzden bireysel gelmem oldukça zor. Ancak Türkiye’de yetkili makamlardan bir davet, kolaylık olursa katılmayı çok isterim. Orada olup Naim’e son kez veda etmek istiyorum.” demişti.

(Milliyet)

Türkiye evladına ağlıyor... Naim Süleymanoğlu toprağa verilecek 28 Eylül'den bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu (50) için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazını müteakip düzenlenecek tören öncesi Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu camiye getirildi. İlgili Haberi Oku