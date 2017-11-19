Vitesse forması giyen Fankaty Dabo 40 metreden kendi kalesine gol attı!

Groningen - Vitesse mücadelesinde Vitesse forması giyen 22 yaşındaki sağ bek Fankaty Dabo, kendi kalesine yaklaşık 40 metreden bir gol kaydetti.

Hollanda 1. Ligi Eredivisie’de Groningen’in Vitesse’yi konuk ettiği maçta Vitesse’nin genç savunmacısı Fankaty Dabo, kendi kalesine inanılmaz bir gol attı. Chelsea’nin Vitesse’ye kiraladığı 22 yaşındaki sağ bek, müsabakanın 59. dakikasında takımı 1-0 öndeyken yaklaşık 40-45 metreden kendi kalesine gönderdiği topun ağlara gidişini izledi.

Dabo ve arkadaşları bu şok golün ardından 62’de Matavz’ın penaltı golüyle yeniden öne geçse de ev sahibi Groningen müsabakayı 4-2 kazanmasını bildi. Londra ekibinden kiralık olarak Eredivisie’de mücadele eden Dabo ise kariyerine böylesi ilginç bir an eklemiş oldu.